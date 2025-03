YouTube testa la funzione Hype: cos’è e come si usa

News

Martina Pedretti | 5 Marzo 2025

YouTube

YouTube sta testando la nuova funzione Hype per aiutare i creator emergenti a farsi notare: ecco come si usa

Su YouTube è in arrivo la funzione Hype per aiutare i creator emergenti: ecco come si usa e quando potrebbe arrivare da noi.

Tutto sulla nuova funzione Hype di YouTube

YouTube sta sperimentando Hype, una nuova funzione che mira a dare maggiore visibilità ai creator emergenti. Annunciata per la prima volta a settembre, questa opzione consente agli spettatori di assegnare Punti Hype ai video che preferiscono, aiutandoli a ottenere maggiore copertura sulla piattaforma.

Ogni utente riceve un numero limitato di punti ogni settimana, rendendo questo strumento un modo per promuovere contenuti basati sull’interesse della community.

L’azienda sta gradualmente espandendo Hype a nuove regioni. Recentemente, ha avviato un test in Turchia, dove gli utenti possono acquistare punti Hype a pagamento, e ha reso disponibile la gestione di Hype su Studio Mobile per Android in Brasile, dopo che era inizialmente accessibile solo su Studio Web. Questa espansione permetterà a più creator di usufruire della funzione e aumentare la loro esposizione sulla piattaforma.

YouTube afferma che continuerà a espandere Hype in più regioni nei prossimi mesi. A oggi non sappiamo però quando questa pratica funzione arriverà in Italia.