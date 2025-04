YouTube testa le raccomandazioni basate sull’AI nella ricerca

News

Martina Pedretti | 24 Aprile 2025

YouTube

YouTube testa le raccomandazioni AI nella ricerca: arriva il carosello intelligente

Anche YouTube si tuffa nel mondo delle raccomandazioni AI, testando una nuova funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire panoramiche di ricerca più intelligenti e mirate.

Invece di un semplice elenco di risultati video basati su parole chiave, YouTube ora propone un carosello dinamico di clip selezionate dall’AI, pensato per evidenziare i contenuti più rilevanti rispetto alla query dell’utente.

La novità, ancora in fase sperimentale, apparirà direttamente nella schermata di ricerca, ma per il momento è riservata a un numero ristretto di abbonati YouTube Premium negli USA, e solo per alcune ricerche in lingua inglese.

“Stiamo sperimentando un nuovo carosello di risultati video… che utilizza l’intelligenza artificiale per evidenziare le clip più utili alla tua query”, spiega YouTube.

L’obiettivo? Rendere la scoperta dei contenuti più fluida e contestuale, soprattutto quando si cercano informazioni pratiche o consigli su prodotti, luoghi e attività.

A differenza di quanto fatto da Google Search, che ha introdotto vere e proprie risposte testuali generate dall’AI, YouTube sceglie un approccio più visuale. Niente spiegazioni scritte, ma una selezione guidata di clip che offre un assaggio del contenuto prima di cliccare. Una via di mezzo tra la personalizzazione e il discovery assistito.

Sebbene non sembri una rivoluzione nell’immediato, questa integrazione AI potrebbe rivelarsi utile per chi vuole scoprire rapidamente contenuti pertinenti senza dover scorrere decine di risultati manualmente. Resta da vedere se l’algoritmo sarà davvero efficace nel cogliere il contesto delle ricerche più complesse o sfumate.

Per ora, si tratta solo di un test limitato, ma se i feedback saranno positivi, potremmo presto vedere questa funzione espandersi globalmente.