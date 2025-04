nocat

Nicolo Figini | 17 Aprile 2025

ChatGPT introduce una nuova sezione all’interno della quale potrete trovare tutte le foto generate con l‘intelligenza artificiale. Ecco come accedervi.

Una libreria di foto su ChatGPT

Nelle ultime settimane sono molti i trend che si sono diffusi in tutto il mondo grazie a ChatGPT. Possiamo partire menzionando con la rappresentazione in versione anime della propria persona oppure della possibilità di trasformare se stessi o gli altri in action figure super realistiche.

Non dimentichiamo che il chatbot permette anche di creare, dandone solo una dettagliata descrizione, il proprio fidanzato ideale. Ma l’intelligenza artificiale non funziona soltanto con gli esseri umani ma anche con gli animali, infatti è possibile inserire una loro fotografia e tramutarli in persone vere. Tutto ciò può essere fatto con i cani e anche con i gatti.

Tutto ciò, se si usa molto ChatGPT, potrebbe venire perso nelle mille conversazioni oppure sparire dopo un po’ di tempo. Questa è una delle preoccupazioni di coloro che si dimenticano di salvarle sul proprio PC. Tuttavia, gli sviluppatori hanno pensato a questo problema e hanno trovato una soluzione.

Adesso è stata inserita una nuova sezione che si chiama Libreria e al suo interno di possono trovare tutte le immagini generate con l’AI. In tal modo sarà più semplice ripescare una foto da mostrare agli amici e gestire gli elementi in generale.

Ciò che vogliamo sottolineare è che la novità è stata integrata anche in Italia per tutti gli utenti. Di conseguenza, non importa se usate l’app in maniera gratuita o se pagate l’abbonamento Plus o Pro.

Come vi si accede? Basta cliccare sulla barra laterale di ChatGPT e vi apparirà una griglia con le foto. Un pulsante nella parte inferiore, inoltre, permetterà di sbizzarrirsi ancora con la fantasia. Quest’ultima funzionalità, tuttavia, pare essere disponibile solo tramite app per iOS e Android.