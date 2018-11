Riesci a ricordarti tutti i nomi dei cartoni animati degli anni ’90? Testa le tue conoscenze con questo cartoni quiz!

Sei stato bambino durante gli anni ’90? Quando tornavi da scuola non vedevi l’ora di accendere la tv per vedere i tuoi cartoni animati preferiti? Pensi di sapere tutti i titoli di quei tempi? Allora metti alla prova i tuoi ricordi con il nostro nuovo cartoni quiz! Rispondi alle nostre semplici domande e non dimenticare di condividere con noi il tuo risultato! Abbi il coraggio di rivelare al mondo se sei davvero un grande appassionato di cartoni e anime anni ’90 o se la tua memoria inizia a fare cilecca! Ti faremo venire la nostalgia e avrai voglia di rivederli tutti quanti, anche se il buon Netflix non ha nessun titolo anni ’90…

Qual è il titolo di questo cartone animato? Mila e Shiro Mila e Shiro Haikyū!! - L'asso del Volley Haikyū!! - L'asso del Volley Super Doll Rika‑chan Super Doll Rika‑chan Occhi di gatto Occhi di gatto Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Rossana Rossana Piccoli problemi di cuore Piccoli problemi di cuore Hamtaro Hamtaro Ufo baby Ufo baby Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Tartarughe Ninja alla riscossa Tartarughe Ninja alla riscossa Monster Rancher Monster Rancher Digimon Digimon Pokémon Pokémon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Magica DoReMì Magica DoReMì Pretty Cure Pretty Cure Mew Mew amiche vincenti Mew Mew amiche vincenti Digimon Digimon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Conan Conan Lupin III Lupin III Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Beyblade Beyblade Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? È quasi magia Johnny È quasi magia Johnny Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Detective Conan Detective Conan One Piece One Piece Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Pokémon Pokémon Digimon Digimon Monster Rancher Monster Rancher Beyblade Beyblade Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? I cavalieri dello Zodiaco I cavalieri dello Zodiaco Dragon Ball Dragon Ball Che campioni Holly & Benji Che campioni Holly & Benji È quasi magia Johnny È quasi magia Johnny Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Pesca la tua carta Sakura Pesca la tua carta Sakura Yui ragazza virtuale Yui ragazza virtuale Pretty Cure Pretty Cure Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Street Sharks Street Sharks Tratarughe ninja alla riscossa Tratarughe ninja alla riscossa Monster Rancher Monster Rancher Digimon Digimon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Maledetti scarafaggi Maledetti scarafaggi Leone cane fifone Leone cane fifone Johnny Bravo Johnny Bravo Superchicche Superchicche Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Nadia - Il mistero della pietra azzurra Nadia - Il mistero della pietra azzurra Sailor Moon Sailor Moon GALS! GALS! Pretty Cure Pretty Cure Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Scuola di polizia Scuola di polizia Bubu chacha Bubu chacha Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Dragon Ball Z Dragon Ball Z Naruto Naruto One Piece One Piece Beyblade Beyblade Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? BuBuChaCha BuBuChaCha Scuola di polizia Scuola di polizia Doreamon Doreamon Detective Conan Detective Conan Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Piccoli problemi di cuore Piccoli problemi di cuore Rossana Rossana Doreamon Doreamon Mew Mew amiche vincenti Mew Mew amiche vincenti Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Leone cane fifone Leone cane fifone Maledetti scarafaggi Maledetti scarafaggi Bubu chacha Bubu chacha Johnny Bravo Johnny Bravo Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? L'Ispettore Gadget L'Ispettore Gadget Lupin III Lupin III Detective Conan Detective Conan Doreamon Doreamon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Johnny Bravo Johnny Bravo Leone cane fifone Leone cane fifone Dragon Ball Dragon Ball Lupin III Lupin III Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Monster Rancher Monster Rancher Digimon Digimon Pokémon Pokémon Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Dottor Slump & Arale Dottor Slump & Arale Scuola di polizia Scuola di polizia Bubu Chacha Bubu Chacha Mila e Shiro Mila e Shiro Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Doreamon Doreamon Mila e Shiro Mila e Shiro Detective Conan Detective Conan Lupin III Lupin III Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Banane in pigiama Banane in pigiama L'albero azzurro L'albero azzurro Frutta alla riscossa Frutta alla riscossa È quasi magia Johnny È quasi magia Johnny Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Digimon Digimon Pokémon Pokémon Monster Rancher Monster Rancher One Piece One Piece Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Ti voglio bene Denver Ti voglio bene Denver La valle incantata La valle incantata Dinosauri Dinosauri Jurassic Park Jurassic Park Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Kiss me Licia Kiss me Licia Occhi di gatto Occhi di gatto Lady Oscar Lady Oscar Ufo Baby Ufo Baby Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Yui ragazza virtuale Yui ragazza virtuale Pesca la tua carta Sakura Pesca la tua carta Sakura Magica DoReMì Magica DoReMì Mila e Shiro Mila e Shiro Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Superchicche Superchicche Pretty Cure Pretty Cure Magica DoReMì Magica DoReMì Sailor Moon Sailor Moon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Che campioni Holly & Benji Che campioni Holly & Benji Mila e Shiro Mila e Shiro Palla al centro per Rudy Palla al centro per Rudy Inazuma Eleven Inazuma Eleven Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il titolo di questo cartone animato? Sailor Moon Sailor Moon Pesca la tua carta Sakura Pesca la tua carta Sakura Pretty Cure Pretty Cure GALS! GALS! Corretta! Sbagliata! Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Ricordi tutti i cartoni animati degli anni '90? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%%

