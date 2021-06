Mandela Effect: quante di queste cose ricordi in modo sbagliato? – QUIZ

Sei rimasto vittima del Mandela Effect? Ricordi una cosa in un modo quando in realtà è in un altro? Mettiti alla prova con il quiz

Cos’è il Mandela Effect? Si tratta di un fenomeno per cui, collettivamente, spesso si ricorda erroneamente un avvenimento, un logo, una battuta di un film. La memoria collettiva ricorda determinati elementi in un modo, quando in realtà sono sempre stati in un altro.

Si prende il nome da Nelson Mandela, proprio perché in molti ricordano i suoi funerali in un modo, quando in realtà sono stati in un altro

E tu? Quante di queste immagini, citazioni di film e avvenimenti ricordi in modo sbagliato perché colpito dall’effetto Mandela? Scoprilo con il quiz.

Il logo della Kit Kat ha una barretta tra le due parole? Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale immagine è scritto giusto il titolo di questo cartone? 1 2 Corretta! Sbagliata! Continua >> L'uomo del Monopoli porta un monocolo? Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale modo è scritto giusto il nome di questi cereali? 1 2 Corretta! Sbagliata! Continua >> C3PO ha una gamba argento Corretta! Sbagliata! Continua >> La coda di Pikachu ha una parte nera Vero Falso Corretta! Sbagliata! Continua >> Il logo della Fruit of The Loom non ha alcuna cornucopia Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale nome è esatto? 1 2 Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa dice Darth Vader a Luke in Star Wars quando gli rivela di essere suo padre? Luke, sono tuo padre No, io sono tuo padre Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa dice la Regina Cattiva di Biancaneve allo specchio? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Corretta! Sbagliata! Continua >> Un, due, tre... STELLA! STAI LA'! Corretta! Sbagliata! Continua >> Nelson Mandela è morto negli anni '80 Corretta! Sbagliata! Continua >> Come si chiama il famoso show con Sarah Jessica Parker? Sex in The City Sex and The City Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale logo è giusto? 1 2 3 4 Corretta! Sbagliata! Continua >> Il logo dei formaggini de La Mucca che Ride mostrano la mucca con un anello al naso Corretta! Sbagliata! Continua >> Topolino indossa le bretelle? Corretta! Sbagliata! Continua >> Il logo di Google ha la e inclinata Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale logo della Volvo è vero? 1 2 Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Effetto Mandela: quante di queste immagini ricordi in modo sbagliato? Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Caricamento...

