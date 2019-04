Dicci le tue preferenze e scopri quale personaggio dell’anime di Rossana ti rappresenta di più con il nostro quiz. Condividi il tuo risultato.

Nel 1996 in Giappone andava in onda per la prima volta l’anime di Rossana. La sua storia è poi diventata una delle più seguite anche in Italia, grazie soprattutto ai personaggi che hanno affiancato la protagonista nel corso delle puntate. Scopri con questo quiz quale personaggio dell’anime di Rossana ti rappresenta di più e condividi il risultato con i tuoi amici.

Scegli un colore Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli un animale Corretta! Sbagliata! Continua >> Preferisci tè o caffè? Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa odi di più al mondo? Le persone false I prepotenti Chi usa le persone solo per i suoi scopi Chi diffonde odio Chi dice bugie Chi prende in giro gli altri Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale aggettivo descrive il tuo carattere? Gioioso Introverso Timido Tranquillo Esuberante Carismatico Corretta! Sbagliata! Continua >> Cos'è più importante nella vita secondo te? La libertà La ricchezza La mia felicità L'amore Gli amici La famiglia Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale serie tv di Netflix ti piace di più? Corretta! Sbagliata! Continua >> Senza cosa non potresti mai vivere? I miei libri Le serie tv I film La musica Lo sport I dolci Corretta! Sbagliata! Continua >> Il mattino ha l'oro in bocca? Corretta! Sbagliata! Continua >> Sai perdonare un torto subito? Corretta! Sbagliata! Continua >> Ti fidi facilmente delle persone? Corretta! Sbagliata! Continua >> Ami stare all'aria aperta? Corretta! Sbagliata! Continua >> Ti definisci una persona impavida? Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa guida le tue scelte? Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Quale personaggio di Rossana sei? – QUIZ Io sono %%personality%% %%description%% Ma sono anche %%personality%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK Caricamento...

