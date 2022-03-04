Sai distinguere gli attori di Batman sotto la maschera? – QUIZ

Sei in grado di distinguere i Bruce Wayne dei film di Batman? Sotto la maschera quale attore si nasconde?
Pensi di essere un vero esperto? Allora mettiti alla prova con il nostro quiz per scoprirlo!
E non dimenticare di farci sapere su Instagram il tuo risultato!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson
Corretta!
Sbagliata!
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