attori batman quiz

Sai distinguere gli attori di Batman sotto la maschera? – QUIZ

Sei in grado di distinguere gli attori di Batman nascosti sotto la maschera? Mettiti alla prova con questo quiz e testa le tue capacità

Da
Martina Pedretti
-

Sei in grado di distinguere i Bruce Wayne dei film di Batman? Sotto la maschera quale attore si nasconde?

Pensi di essere un vero esperto? Allora mettiti alla prova con il nostro quiz per scoprirlo!

E non dimenticare di farci sapere su Instagram il tuo risultato!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Chi è?
Christian Bale
Michael Keaton
Ben Affleck
George Clooney
Robert Pattinson

Corretta!

Sbagliata!

Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati !

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Sai distinguere gli attori di Batman sotto la maschera? – QUIZ

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