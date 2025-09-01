A che ora esce Hollow Knight Silksong il 4 settembre

Videogame

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Hollow Knight: Silksong – ecco l’orario esatto di uscita nel mondo

L’attesa è stata lunga, quasi infinita. Da quando nel 2014 Hornet venne introdotta come personaggio DLC durante la campagna Kickstarter del primo Hollow Knight, i fan hanno iniziato a sperare in uno spin-off tutto suo. Dopo anni di teaser, silenzi e rinvii, Hollow Knight: Silksong è finalmente pronto al debutto, e ora sappiamo a che ora sarà disponibile il giorno del lancio.

Orario di uscita ufficiale

Secondo i timer presenti su Steam e PlayStation Store, Hollow Knight: Silksong verrà rilasciato giovedì 4 settembre 2025 alle ore 16.00 orario italiano. Team Cherry ha confermato che questo sarà l’orario di lancio su tutte le piattaforme, comprese Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Xbox, oltre alle già citate PlayStation 4 e 5, e PC.

Questo significa che la maggior parte dei giocatori potrà mettere mano al titolo già nella stessa giornata, con qualche eccezione per chi si trova nei fusi orari più a est. Non è il nostro caso, dato che in Italia già dal pomeriggio si potrà accedere a Silksong.

Accesso anticipato?

Per chi si chiedesse se esiste la possibilità di iniziare a giocare prima del lancio, la risposta purtroppo è no: Team Cherry non ha previsto alcuna forma di early access, e non ci sarà nemmeno un pre-order del gioco. Tutti i giocatori dovranno quindi attendere il conto alla rovescia ufficiale. Lo stesso vale per i giornalisti e i content creator: non ci sarà un codice di accesso prioritario.

Per la community di Hollow Knight, che ha atteso questo momento per quasi un decennio, si tratta di una data storica. Dopo aver esplorato l’oscuro regno di Hallownest, i giocatori potranno finalmente seguire Hornet nella sua nuova avventura. Qui incontreranno ambientazioni inedite, nemici letali e un sistema di combattimento ancora più dinamico.

Ora non resta che una cosa da fare: segnarsi l’orario sul calendario e prepararsi a vivere l’attesissimo viaggio nel mondo di Silksong.