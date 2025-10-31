Animal Crossing si aggiorna e fa il suo debutto anche su Switch 2

Videogame

Martina Pedretti | 31 Ottobre 2025

Animal Crossing

Nintendo ha smentito se stessa e, contro ogni previsione, ha annunciato due nuovi aggiornamenti per Animal Crossing: New Horizons, uno dei titoli più amati della sua storia recente. Dopo aver dichiarato nel 2021 che l’update 2.0 sarebbe stato l’ultimo, la casa di Kyoto cambia rotta: il 15 gennaio 2026 arriveranno sia la versione potenziata per Nintendo Switch 2, sia l’attesissimo aggiornamento gratuito 3.0 per tutti i giocatori.

La nuova edizione pensata per Switch 2 sfrutta appieno le capacità hardware della console, con grafica migliorata, risoluzione fino al 4K in modalità TV e tempi di caricamento ridotti. Nintendo ha anche ottimizzato il motore per ridurre il fastidioso “pop-in” degli oggetti, rendendo l’esperienza più fluida e realistica.

I nuovi Joy-Con 2, dotati di comandi in stile mouse, permettono una decorazione molto più precisa, simile a quella dei giochi di simulazione come The Sims 4. Anche la personalizzazione dei design beneficerà di questa novità, aprendo la strada a una vera e propria rinascita creativa tra i fan.

Novità online e social

Con Switch 2, New Horizons diventa più aperto e interattivo. Gli utenti potranno ospitare fino a 12 visitatori contemporaneamente sulla propria isola, sfruttando la GameChat integrata per comunicare in tempo reale, senza app esterne.

Questa espansione cambierà anche la dinamica economica del gioco — da chi commercia con le rape agli utenti di Nookazon — aumentando scambi e cooperazione.

Aggiornamento 3.0: un resort tutto nuovo

La vera sorpresa è però il nuovo resort gestito da Kapp’n e famiglia, situato sul molo. Qui i giocatori potranno arredare camere a tema per gli ospiti, proprio come accadeva nel DLC Happy Home Paradise. Completando incarichi per Tom Nook o ospitando visitatori, si otterranno biglietti dell’hotel da scambiare con mobili, abiti e oggetti esclusivi, compresi i ritorni amati come il set Kiddie e nuove linee come Tubular e Artful.

Il crafting diventa finalmente più pratico grazie alla possibilità di creare oggetti in batch, una richiesta che i fan avanzavano da anni. Il magazzino potrà ora contenere fino a 9.000 elementi, compresi alberi, cespugli e fiori.

Inoltre, Resetti avrà finalmente un ruolo utile: potrà “ripulire” intere aree dell’isola o cancellare fiori e disegni con un solo comando, spostando tutto nel deposito.

La nuova modalità “Isola del Sonno”, guidata da Luna, permetterà ai giocatori di creare e decorare isole oniriche personalizzate, completamente separate da quella principale. Si potranno provare progetti sperimentali o collaborare con altri utenti per creare paesaggi da sogno, grazie ai tre slot di salvataggio disponibili.

Collaborazioni e oggetti speciali

Nintendo ha anche presentato una serie di collaborazioni tematiche, tra cui LEGO, Splatoon e The Legend of Zelda.

Ci saranno nuovi mobili, abiti e persino versioni giocabili di vecchie console Nintendo come NES e Famicom, accessibili con un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Data e prezzo