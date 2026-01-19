Video della settimana: l’iconico Tag Team Wrestling, anno 1983

Arcade | Videogame

Redazione | 19 Gennaio 2026

Arcade news Video della settimana Videogames

Tag Team Wrestling, uscito nel 1983, rappresenta un vero e proprio classico tra i giochi arcade dedicati al wrestling. Nonostante siano passati molti anni dalla sua uscita, continua a essere ricordato con affetto.

Nel 1983 viene rilasciato, dalla Technos Japan, Tag Team Wrestling, destinato a diventare un classico per gli amanti del wrestling. Una delle caratteristiche distintive di Tag Team Wrestling era la sua semplicità di gioco. I controlli erano intuitivi, permettendo anche ai meno esperti di entrare rapidamente nel vivo dell’azione. I giocatori potevano scegliere tra diversi lottatori, ognuno con le proprie caratteristiche e mosse speciali.

Il gameplay si basava principalmente su una serie di mosse di base, come colpi di pugno, calci e prese, che potevano essere combinate per eseguire attacchi più complessi. Il sistema di tag team era ben implementato, consentendo ai giocatori di scambiarsi al volo per sfruttare le debolezze degli avversari.

Graficamente, Tag Team Wrestling presentava un’estetica tipica dei giochi arcade dell’epoca, con sprite bidimensionali e sfondi colorati. I lottatori erano disegnati in modo stilizzato, con un design che li rendeva immediatamente riconoscibili.