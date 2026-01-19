Vintage Arcade: Michael Jackson’s Moonwalker… a pugni

Arcade | Videogame

Anno 1990. La pop star Michael Jackson è protagonista di un videogame in cui, oltre a fare i suoi iconici passi da ballerino, si dedica anche al pestaggio!

Un beat’em up a scorrimento isometrico

Il gioco è un beat ‘em up a scorrimento isometrico. I giocatori controllano Michael Jackson mentre combatte contro vari nemici e salva bambini rapiti. Michael può utilizzare attacchi corpo a corpo, mosse speciali di danza e trasformarsi in un robot potente toccando il suo scimpanzé, Bubbles. La grafica del gioco era avanzata per l’epoca, con una visuale isometrica che permetteva di vedere l’azione da una prospettiva unica. Le animazioni erano fluide e i personaggi ben dettagliati, rendendo il gioco visivamente accattivante.

Il personaggio di Michael Jackson controllato da ogni giocatore appare identico, ma con colori diversi: il giocatore a sinistra veste di bianco, quello centrale di rosso e quello a destra di nero. Il gioco è un beat ‘em up a scorrimento isometrico che combina elementi di azione, musica e danza. I giocatori avanzano attraverso vari livelli, combattendo nemici e salvando bambini lungo il percorso. Durante ogni round, Michael deve affrontare i vari scagnozzi di Mr. Big e le micidiali macchine nemiche, utilizzando la sua energia magica o la sua Dance Magic. Alcuni nemici possono essere sconfitti con un solo colpo, mentre altri richiedono più attacchi per essere eliminati. Più a lungo si tiene premuto il pulsante di fuoco, maggiore è la quantità di energia che Michael può sparare.

Quando Michael utilizza la sua Dance Magic, tutti i nemici sullo schermo iniziano a ballare con lui e vengono poi eliminati. Tuttavia, solitamente si hanno a disposizione solo due Dance Magic alla volta. All’inizio di ogni partita, si ricevono tre vite e una Dance Magic. Ogni volta che Michael viene ferito, il misuratore di energia diminuisce. Se l’energia di Michael si esaurisce, si perde una vita. Se tutte le vite vengono perse, il gioco termina, ma è possibile continuare a giocare utilizzando il “Continue”.

Durante ogni round, mentre Michael combatte i nemici, troverà alcuni bambini tenuti prigionieri, deve toccare ciascuno di loro per liberarli. Alcuni bambini forniscono a Michael oggetti speciali, come una Dance Magic o un po’ di energia vitale extra. Michael deve salvare tutti i bambini in ogni singolo round. Più avanti, in ogni round, apparirà lo scimpanzé domestico di Michael, Bubbles. Se Michael tocca Bubbles, si trasformerà in un potente robot chiamato Moonwalker. Una volta trasformato, Michael sarà in grado di sparare laser e missili. Michael deve sconfiggere ogni boss nemico alla fine di ogni round per procedere al successivo.

Alla fine del quinto round, Michael deve affrontare Mr. Big e la sua Death Machine. Se Michael supera questo round, i piani malvagi di Mr. Big verranno sventati e lui sarà sconfitto. Dopodiché, Michael si trasformerà in un’astronave e fuggirà dalla Fortezza del Male mentre esplode, terminando il gioco.