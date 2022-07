Crowsworn gioco: uscita, trama, gameplay e prezzo

Cosa sappiamo di Crowsworn: tutto sul nuovo gioco metroidvania di Moongose Rodeo, uscita, trama, gameplay, prezzo e trailer.

Crowsworn uscita

I fan dei metroidvania e di Hollow Knight conosceranno benissimo Crownsworn, un gioco in uscita, nato da un progetto Kickstarter. A un anno di distanza dal lancio e dal raggiungimento (e superamento) dell’obiettivo, Moongose Rodeo ha deciso di mostrare un nuovo trailer di Crowsworn. Tuttavia al momento non sappiamo ancora quando il metroidvania in due dimensioni uscirà. Infatti non esiste una data di uscita, un po’ come per Silksong.

Trama e gameplay di Crowsworn

Crowsword si propone come un titolo platforming, che ricalca lo stile di Hollow Knight. Lo stesso Team Cherry, mente dietro il titolo già citato, ha supportato il Kickstarter e alcuni membri hanno anche lavorato al suo sviluppo. A differenza del “titolo madre”, questo sembra proporre scontri a più alti livelli di intensità, con l’introduzione anche delle armi da fuoco.

La trama recita:

Un’oscura maledizione si è abbattuta sul regno un tempo prosperoso di Fearanndal. Solo poche vestigia dell’umanità sembrano non essere scomparse, mentre il mondo è invaso da cieche creature d’incubo. Esplora un vasto mondo interconnesso e combatti contro le orde di mostri che vagano per le terre desolate. Scopri segreti e sblocca nuove abilità per accrescere il tuo arsenale di armi e poteri letali. Avventurati alla ricerda di un modo per spezzare l’antica maledizione e svelare il mistero dietro le sue origini, mentre tenti di scoprire la verità e guadagnarti la salvezza.

Quanto costa e console di gioco

Se vi interessa Crowsworn e siete curiosi di sapere quanto costa il gioco, basti sapere che il progetto Kickstarter partiva da un minimo di 20 euro. Non sappiamo però se il prezzo per chi lo acquisterà successivamente sarà più alto. Il titolo dovrebbe arrivare su diverse console, quali PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Sul sito si parla di Steam per PC, Mac, e Linux, ma anche le console Nintendo, Sony, e Microsoft.

Trailer e video

Ecco il trailer pubblicato per l’anniversario del Kickstarter:

