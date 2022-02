Disney Speestorm è in arrivo su più piattaforme: news su uscita, prezzo, gameplay e personaggi del gioco racing Disney e Pixar.

Disney Speedstorm uscita

È in arrivo Disney Speedstorm, il racing game arcade free-to-play simile a Mario Kart, dove i piloti sono i personaggi Disney e Pixar. Durante il recentissimo Nintendo Direct di febbraio, è stata annunciato questo gioco che saprà appassionare i fan di questi mondi. Ma prima di parlarne in dettaglio, sappiamo quando esce? Il titolo, sviluppato e distribuito dalla ben nota Gameloft è in arrivo nell’estate del 2022. Non sappiamo ancora nulla sulla data di uscita. Sicuramente Disney la svelerà prossimamente.

Quanto costa Disney Speedstorm? Con nostra sorpresa e gioia, il gioco sarà free-to-play, ovvero gratuito su tutte le piattaforme. Il titolo uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Insomma, saranno soddisfatti tutti i giocatori!

Per ottenere il gioco, senza pagare alcun costo, è già possibile pre-registrarsi al sito ufficiale. Così facendo si riceveranno aggiornamenti e si avrà l’accesso a sneak peek su Disney Speedstorm.

Disney Speedstorm gameplay

Lo sviluppo di Disney Speedstorm è in mano a Gameloft, specializzata in videogame arcade e già produttrice di Disney Magic Kingdoms (2016). Il gameplay di questo gioco prevede modalità single player e multigiocatore fino a un massimo di 8 giocatori.

La struttura di gioco è simile a quella di Mario Kart e Crash Team Racing Nitro-Fueled, con grafica 3D dinamica. I giocatori potranno trovare speciali power up durante il percorso, per difendersi o anche attaccare gli avversari. Ci saranno dei boost per aumentare la velocità e gettarsi in drift sui circuiti più pazzi.

Personaggi Disney

I circuiti sono ispirati proprio ai mondi Disney e Pixar, da Pirati dei Caraibi a Il Libro della Giungla. Dalle prime immagini di Disney Speedstorm abbiamo già scoperto alcuni dei personaggi che troveremo nel gioco. Tra questi ci sono Topolino e Paperino, la Bestia, Sulley, Mulan, Jack Sparrow e tanti altri ancora segreti.

Inoltre, dopo il lancio, saranno rilasciati con regolarità contenuti stagionali, nuovi personaggi, circuiti e collezionabili inediti.

Trailer video

Ecco il trailer del gioco:

