EA Sports FC Team of the Year 2025: c’è un italiano

C’è anche un italiano nella lista TOTY EA Sports FC annunciati oggi da Electronic Arts.
Creati attraverso i milioni di voti della community di EA SPORTS FC, i TOTY continuano a rappresentare una vetrina per i tifosi di calcio a livello globale, che possono esprimere la propria opinione – una continuazione dell’impegno di EA SPORTS FC verso la sua community e i fan in tutto il mondo.
|TOTY femminile EA SPORTS FC
|TOTY maschile EA SPORTS FC
|Portieri & DifensoriChristine Endler – OL Lyonnes & ChileLucy Bronze – Chelsea & InghilterraMillie Bright – Chelsea & InghilterraLeah Williamson – Arsenal & InghilterraSelma Bacha – OL Lyonnes & Francia
|Portieri & DifensoriGianluigi Donnarumma – Manchester City & ItaliaJules Koundé – FC Barcelona & FranciaWilliam Saliba – Arsenal & FranciaVirgil van Dijk – Liverpool & OlandaNuno Mendes – Paris Saint-Germain & Portogallo
|CentrocampisteAitana Bonmatí – FC Barcelona & SpagnaMariona Caldentey – Arsenal & Spagna Alexia Putellas – FC Barcelona & Spagna
|Centrocampisti Pedri – FC Barcelona & SpagnaDeclan Rice – Arsenal & InghilterraVitinha – Paris Saint-Germain & Portogallo
|Forwards Clàudia Pina – FC Barcelona & SpagnaEwa Pajor – FC Barcelona & PoloniaAlessia Russo – Arsenal & Inghilterra
|Forwards Ousmane Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain & Francia Erling Haaland – Manchester City & NorvegiaKylian Mbappé – Real Madrid & Francia
Lucy Bronze, la calciatrice difensore del Chelsea e dell’Inghilterra, e Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, sono stati nominati i Capitani TOTY inaugurali di EA SPORTS FC, riconosciuti per il loro contributo eccezionale al calcio a livello mondiale nel 2025.