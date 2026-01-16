EA Sports FC Team of the Year 2025: c’è un italiano

News | Videogame

Redazione | 16 Gennaio 2026

news Videogames

La community di EA SPORTS FC celebra i Team of the Year Maschile e Femminile (TOTY). La star del Real Madrid Kylian Mbappé e l’eroina del Chelsea Lucy Bronze nominati per la prima volta in assoluto Capitani TOTY.

C’è anche un italiano nella lista TOTY EA Sports FC annunciati oggi da Electronic Arts.

Creati attraverso i milioni di voti della community di EA SPORTS FC, i TOTY continuano a rappresentare una vetrina per i tifosi di calcio a livello globale, che possono esprimere la propria opinione – una continuazione dell’impegno di EA SPORTS FC verso la sua community e i fan in tutto il mondo.



TOTY femminile EA SPORTS FC TOTY maschile EA SPORTS FC Portieri & DifensoriChristine Endler – OL Lyonnes & ChileLucy Bronze – Chelsea & InghilterraMillie Bright – Chelsea & InghilterraLeah Williamson – Arsenal & InghilterraSelma Bacha – OL Lyonnes & Francia Portieri & DifensoriGianluigi Donnarumma – Manchester City & ItaliaJules Koundé – FC Barcelona & FranciaWilliam Saliba – Arsenal & FranciaVirgil van Dijk – Liverpool & OlandaNuno Mendes – Paris Saint-Germain & Portogallo CentrocampisteAitana Bonmatí – FC Barcelona & SpagnaMariona Caldentey – Arsenal & Spagna Alexia Putellas – FC Barcelona & Spagna Centrocampisti Pedri – FC Barcelona & SpagnaDeclan Rice – Arsenal & InghilterraVitinha – Paris Saint-Germain & Portogallo Forwards Clàudia Pina – FC Barcelona & SpagnaEwa Pajor – FC Barcelona & PoloniaAlessia Russo – Arsenal & Inghilterra Forwards Ousmane Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain & Francia Erling Haaland – Manchester City & NorvegiaKylian Mbappé – Real Madrid & Francia

Lucy Bronze, la calciatrice difensore del Chelsea e dell’Inghilterra, e Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, sono stati nominati i Capitani TOTY inaugurali di EA SPORTS FC, riconosciuti per il loro contributo eccezionale al calcio a livello mondiale nel 2025.