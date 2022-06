Final Fantasy XVI: uscita, trailer, gameplay e cosa sappiamo

Final Fantasy XVI è in arrivo: ecco cosa sappiamo di uscita, trailer, gameplay, trama e personaggi del nuovo capitolo della saga videoludica.

Final Fantasy XVI uscita

Presto Final Fantasy XVI arriverà e sarà disponibile per chiunque ci vorrà giocare. Infatti un nuovo capitolo della nota saga videoludica sta per debuttare, dopo anni dal suo annuncio, sviluppato da Square Enix in esclusiva per PlayStation 5. Ma quando esce il sedicesimo capitolo della serie Final Fantasy?

Al momento non sappiamo la data di uscita, ma il produttore Yoshida Naoki ha confermato un lancio per l’estate 2023.

Trailer e video

Final Fantasy XVI trama e gameplay

Naoki ha già spiegato cosa comporterà il gameplay, ovvero battaglie ad alta intensità con il protagonista Clive Rosfield impegnato a utilizzare un arsenale di attacchi esclusivi per i molti Eikon (evocazioni) del gioco. Per non parlare degli epici scontri tra gli Eikon stessi che buttanno fin da subito subito nella mischia.

La trama di Final Fantasy XVI è la seguente:

Questo titolo è ambientato nel mondo fantasy di Valisthea, diviso tra diverse fazioni, tra cui il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Il mondo soffre di una piaga che è tenuta a bada dal Cristallo Madre. Una parte centrale della trama sono gli Eikon, mostri evocati controllati da o che si manifestano attraverso umani soprannominati Araldi. Il protagonista è Clive Rosfield, il figlio primogenito dell’arciduca di Rosaria che si imbarca in una ricerca di vendetta dopo tragici eventi che coinvolgono l’oscuro Eikon Ifrit. Mentre i Co-protagonisti sono: Joshua Rosfield, il fratello minore di Clive, Araldo dell’Eikon Fenice, ed erede apparente di Rosaria e Jill Warrick, una ragazza dei Caduti territori del Nord che è la sorella adottiva e confidente di Clive e Joshua.

Nel trailer abbiamo anche qualche informazioni sulla trama, in quanto appaiono diversi nuovi Eikon e un nuovo sistema di combattimento ricco di azione e libertà. In Final Fantasy XVI sono introdotti gli Araldi di Titan e Garuda. Ecco cosa sappiamo:

La fulminea ascesa del Consigliere economico permanente Hugo Kupka fu improvvisa, se non inaspettata. Una volta era un ignoto soldato dell’esercito repubblicano. Il suo risveglio come Araldo dell’Eikon Titan lo posizionò in prima fila nella politica di Dhalmekia. È qui che sfruttò la sua posizione di uomo più potente della repubblica per esercitare la propria influenza sull’esercito della nazione e sulla politica, ammassando, nel frattempo, enormi ricchezze. Sebbene si dica che l’uomo che ha tutto non desidera niente, Benedikta Harman gli insegnerà che soldi e potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire.

Essendo emersa da una giovinezza fredda e spietata, Benedikta Harman, Araldo dell’Eikon Garuda, Guardiana del vento, arrivò al comando di un’élite di spie di Waloed grazie al suo talento per la spada e i sotterfugi. Durante la missione per trovare l’elusivo secondo Eikon del fuoco, incrocia la sua strada con quella dell’affine Clive ed è costretta ad affrontare il suo passato.

Prezzo e piattaforme

Come già detto Final Fantasy XVI uscirà in esclusiva su PlayStation 5. Il gioco quindi non arriverà sulla piattaforma di generazione precedente, e sarà disponibile solo per la console più recente. Inizialmente si era parlato anche di una versione per Microsoft Windows, ma poi questa è stata annullata.Al momento non ci sono informazioni sul prezzo.

