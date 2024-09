Videogame

Martina Pedretti | 12 Settembre 2024

Videogiochi

Si vola indietro nel tempo: Flappy Bird torna su iOS e Android

Flappy Bird sta per tornare! Un’azienda chiamata The Flappy Bird Foundation Group ha acquisito il marchio e i diritti del gioco originale, che arriverà su iOS e Android nel 2025.

Il celebre gioco mobile Flappy Bird tornerà presto sulle scene. Le prime versioni verranno rilasciate nel terzo trimestre del 2024, con un lancio globale su iOS e Android previsto per il 2025. Il merito di questo ritorno va alla Flappy Bird Foundation, un gruppo di fan appassionati che ha acquisito i diritti del marchio Flappy Bird da Gametech Holdings LLC. Il gruppo ha ottenuto anche i diritti sul gioco originale e su Piou Piou vs. Cactus, il titolo che ha ispirato la sua creazione.

Michael Roberts, capo creativo della Flappy Bird Foundation, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno del gioco: “Dopo un lungo viaggio di oltre dieci anni, siamo emozionati di poter riportare Flappy Bird al pubblico. Stiamo lavorando per offrire un’esperienza nuova e coinvolgente, che terrà i giocatori appassionati per molti anni. Abbiamo grandi progetti per il nostro piccolo uccello!”

Anche Kek, sviluppatore di Piou Piou e membro fondatore del team, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questa è una pietra miliare non solo per il mondo dei videogiochi, ma anche per me personalmente. È incredibile vedere come Piou Piou abbia ispirato milioni di giocatori e sviluppatori nel corso degli anni. Collaborare con un team così devoto e appassionato è un’esperienza fantastica, e non vediamo l’ora di riportare in vita Flappy Bird“.

Flappy Bird è stato distribuito su App Store e Google Play dalla dotGEARS Studios nel 2013, mentre a febbraio 2014 è stato ritirato dagli store. Nei mesi in cui era disponibile era diventato un vero e proprio trend virale, e chiunque aveva l’app installata sul proprio cellulare.

Il rilascio completo del gioco includerà versioni per browser web sia desktop che mobile e nuove app native per iOS e Android nel 2025. I fan possono aspettarsi non solo il classico gameplay, ma anche nuove modalità, personaggi aggiuntivi, progressione e sfide multiplayer di massa, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco.