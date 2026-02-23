Formula Legends, quando la guida deve essere al top

Videogame

C’è un momento in cui bisogna dimostrare di saperci fare alla guida per diventare i migliori in pista. Pronti a dimostrare il proprio talento alla guida? Il prossimo 5 giugno uscirà l’edizione fisica di Formula Legends, un titolo racing rende omaggio all’epoca d’oro delle competizioni ad alta velocità, offrendo un’esperienza accessibile incentrata sul puro divertimento di guida.

A partire dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, il gioco presenta 16 auto ispirate a modelli reali e 14 piste basate su luoghi storici, ciascuna delle quali si è evoluta nel corso degli anni.

Ogni epoca ha anche i suoi eroi. Piloti immaginari ispirati a icone reali, ciascuno con abilità uniche: maestri delle gomme, specialisti della pioggia, strateghi dei pit stop… Il loro talento potrebbe fare la differenza.

Offrendo diversi stili di guida (arcade o più realistici, a voi la scelta), Formula Legends richiede sangue freddo, una profonda conoscenza del circuito e riflessi pronti per evitare di finire in fondo alla classifica.

L’edizione fisica per i fan

Microids offrirà ai giocatori e ai collezionisti un’opportunità unica per scoprire Formula Legends. Formula Legends – Legacy Edition sarà disponibile su PlayStation 5 e Nintendo Switch e includerà: gioco completo, poster, 8 DLC inclusi, 4 litografie e un poster.