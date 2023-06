Fortnite Giungla: mappa, quando inizia stagione 3 capitolo 4

Videogame

Martina Pedretti | 9 Giugno 2023

Fortnite stagione 3 capitolo 4 Giungla: nuova mappa, novità di gioco e quando inizia l’aggiornamento.

Fortnite Capitolo 4 Stagione 3 quando inizia

I fan di Fortnite si stanno chiedendo quando inizia il nuovo capitolo. Fortnite Giungla è disponibile dal 9 giugno 2023, lanciato in con il ritorno online del gioco, dopo il passaggio alla nuova season. La novità ha debuttato, anche se non c’è stata alcuna transizione come invece è successo altre volte. Infatti non c’è stato nessun evento che abbia concluso ufficialmente la stagione precedente.

Fortnite Giungla news

In Fortnite Capitolo 4 stagione 3, chiamato Giungla, i giocatori si troveranno catapultati in una giungla. Il centro dell’isola è crollato, rivelando una vasta giungla con antichi segreti tutti da scoprire.

La nuova stagione del gioco Epic Games permetterà di salire fra le fronde degli alberi, cavalcare i raptor e scivolare sul fango in cerca di velocità e mimetizzazione.

Nel gameplay si può poi usare a proprio vantaggio il potere di una nuova e pericolosa vegetazione. Si può infatti sparare una “fiore bomba” per creare un’esplosione o sparare un “fiore puzzolente” per rilasciare gas tossico sui nemici vicini. Chi ha bisogno di cure può usare il piccone sulle utilissime “piante succose“.

Fornite Giungla mappa

Di seguito potete vedere la mappa di Fornite Giungla.

Fortnite Giungla armi e look

Nel gameplay di Fortnite Giungla vengono introdotte nuove armi come il DMR termico, che rileva i nemici dalla cima degli alberi, il fucile frittella per scivolare sui rampicanti mentre si spara e il cannone cybertron che trasforma gli avversari in spettatori.

Inoltre c’è anche il boomerang cinetico per colpire i nemici nella sua traiettoria di lancio.

I giocatori possono sbloccare look senza tempo con i costumi del pass battaglia di Fortnite capitolo 4 – stagione 3. In automatico si otterrà “Era“, che guarda al futuro. Avanzando si potrà sbloccare il ranger di pietra “Rian” e il leader degli autobot “Optimus Prime“. Lo stesso vale per “Miaoscolo fusa elise“.

Trailer video

Ecco anche il trailer di Fortnite: Capitolo 4 stagione 3 Giungla: