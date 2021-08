Giochi in uscita agosto 2021 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita a agosto 2021 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da Psychonauts 2 a Ghost of Tsushima: Director's Cut fino a No More Heroes 3

I giochi in uscita a agosto 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a agosto 2021 sono tanti e particolarmente interessanti.

Da novità assolute a titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X, Ps4 Pro, 3DS e su Microsoft Windows.

Ecco quali sono i giochi in uscita a agosto 2021.

PlayStation 4

Su PlayStation 4, ad agosto tra i giochi in uscita arriva il battle royale Hunter’s Arena Legends. Tra gli altri titoli in uscita segnaliamo arrivano Hades, RiMS Racing, Psychonauts 2, e anche Madden NFL 22.

3 agosto : Hunter’s Arena Legends

: Hunter’s Arena Legends 12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22

: Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite

: King’s Bounty II, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Playstation 5

Su PS5, ad agosto, tra i giochi in uscita, troviamo Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 e Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

3 agosto : Hunter’s Arena Legends

: Hunter’s Arena Legends 12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 17 agosto : Greak: Memories of Azur

: Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22

: Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22 24 agosto : Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

: Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Xbox One

Tra i giochi in uscita ad agosto su Xbox One arrivano gli stessi titoli multipiattaforma di PS4. Non mancheranno quindi Hades, RiMS Racing, Madden NFL 22 e Psychonauts 2. Nessun esclusiva in programma invece per Xbox Series X/S, i cui giocatori potranno comunque attingere agli stessi titoli in uscita per Xbox One.

12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Madden NFL 22

: Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II, Aliens: Fireteam Elite

: King’s Bounty II, Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Xbox Series X/S

Nessun esclusiva in programma invece per Xbox Series X/S, i cui giocatori potranno comunque attingere agli stessi titoli in uscita per Xbox One.

12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 17 agosto : Greak: Memories of Azur

: Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Madden NFL 22

: Madden NFL 22 24 agosto : Aliens: Fireteam Elite

: Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Nintendo Switch

Ad b, tra i giochi in uscita su Nintendo Switch citiamo in particolare le esclusive Shadowverse: Champion’s Battle e No More Heroes 3.

12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Shadowverse: Champion’s Battle

: Shadowverse: Champion’s Battle 17 agosto : Greak: Memories of Azur

: Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 24 agosto : King’s Bounty II

: King’s Bounty II 27 agosto : No More Heroes 3

: No More Heroes 3 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

PC

Su Xbox One e PC i giochi in uscita ad agosto saranno gli stessi multipiattaforma. Tra le esclusive figurano tuttavia Humankind, Naraka Bladepoint, Icarus.

9 agosto : Book of Travels

: Book of Travels 12 agosto : Naraka Bladepoint, Icarus, FORECLOSED (anche Stadia)

: Naraka Bladepoint, Icarus, FORECLOSED (anche Stadia) 17 agosto : Humankind, Greak: Memories of Azur

: Humankind, Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Madden NFL 22

: Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II, Lone Echo 2, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite

: King’s Bounty II, Lone Echo 2, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse), New World

PCProfessionale © riproduzione riservata.