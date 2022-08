Giochi in uscita agosto 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita ad agosto 2022 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da Hunter's Arena Legends a Kena: Bridge of Spirits

I giochi in uscita ad agosto 2022

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a agosto 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, su PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a agosto 2022.

PlayStation 4 e Playstation 5

Hunter’s Arena Legends

Tanti i giochi in uscita ad agosto 2022 su Ps4 e Ps5. Tra questi il battle royale Hunter’s Arena Legends, Hades, RiMS Racing, Psychonauts 2 e Madden NFL 22.

3 agosto : Hunter’s Arena Legends

: Hunter’s Arena Legends 12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 17 agosto : Greak: Memories of Azur (PS5)

: Greak: Memories of Azur (PS5) 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22

: Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II (PS4), Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite (PS4), Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (PS5)

: King’s Bounty II (PS4), Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite (PS4), Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (PS5) 25 agosto : Psychonauts 2 (PS4)

: Psychonauts 2 (PS4) 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Xbox One, Xbox Series X/S

FORECLOSED

Gli utenti Xbox avranno in pratica accesso agli stessi titoli multipiattaforma già citati. Potranno quindi giocare a Hades, RiMS Racing, Madden NFL 22, Aliens: Fireteam Elite.

12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Hades

: Hades 17 agosto : Greak: Memories of Azur

: Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Madden NFL 22

: Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II (One), Aliens: Fireteam Elite

: King’s Bounty II (One), Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

Nintendo Switch

Shadowverse: Champion’s Battle

Tra le esclusive del mese di agosto per Nintendo Switch segnaliamo Shadowverse: Champion’s Battle e No More Heroes 3.

12 agosto : FORECLOSED

: FORECLOSED 13 agosto : Shadowverse: Champion’s Battle

: Shadowverse: Champion’s Battle 17 agosto : Greak: Memories of Azur

: Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 24 agosto : King’s Bounty II

: King’s Bounty II 27 agosto : No More Heroes 3

: No More Heroes 3 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse)

PC

Kena: Bridge of Spirits

Su PC si potrà giocare stessi titoli multipiattaforma già citati, ma ci sarà anche il debutto del gioco strategico Humankind.

9 agosto : Book of Travels

: Book of Travels 12 agosto : Naraka Bladepoint, Icarus, FORECLOSED (anche Stadia)

: Naraka Bladepoint, Icarus, FORECLOSED (anche Stadia) 17 agosto : Humankind (anche Stadia), Greak: Memories of Azur

: Humankind (anche Stadia), Greak: Memories of Azur 19 agosto : RiMS Racing

: RiMS Racing 20 agosto : Madden NFL 22

: Madden NFL 22 24 agosto : King’s Bounty II, Lone Echo 2, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite

: King’s Bounty II, Lone Echo 2, Kena: Bridge of Spirits, Aliens: Fireteam Elite 25 agosto : Psychonauts 2

: Psychonauts 2 31 agosto: Rustler (Grand Theft Horse), New World

