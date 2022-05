Giochi in uscita maggio 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita ad maggio 2022 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da Vampire: The Masquerade - Swansong a Eiyuden Chronicle: Rising

I giochi in uscita a maggio 2022

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a maggio 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, su PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a maggio 2022.

PlayStation 4 e PlayStation 5

Tra i giochi in uscita ad aprile 2022 su PlayStation 4 e 5 troviamo Vampire: The Masquerade – Swansong. Debutta anche This War of Mine.

3 maggio : Dungeon Defenders: Awakened (PS4)

: Dungeon Defenders: Awakened (PS4) 5 maggio : Trek to Yomi 10 maggio: Salt and Sacrifice, Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever, This War of Mine (PS5)

: Trek to Yomi 10 maggio: Salt and Sacrifice, Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever, This War of Mine (PS5) 11 maggio : Source of Madness

: Source of Madness 12 maggio : The Centennial Case: A Shijima Story

: The Centennial Case: A Shijima Story 13 maggio : Evil Dead: The Game

: Evil Dead: The Game 19 maggio : Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers

: Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers 20 maggio : Eternal Threads (PS4), Dolmen

: Eternal Threads (PS4), Dolmen 26 maggio : Sniper Elite 5

: Sniper Elite 5 27 maggio: Pac-Man Museum+, Kao the Kangaroo

Xbox One, Xbox Series X/S

Su Xbox One e Series X/S i giochi in arrivo sono gli stessi titoli multipiattaforma già citati per PS4 e PS5.

5 maggio : Citizen Sleeper, Trek to Yomi

: Citizen Sleeper, Trek to Yomi 10 maggio : Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever, This War of Mine (Series X|S)

: Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever, This War of Mine (Series X|S) 11 maggio : Source of Madness

: Source of Madness 13 maggio : Evil Dead: The Game

: Evil Dead: The Game 19 maggio : Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers

: Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers 20 maggio : Eternal Threads (XONE), Dolmen

: Eternal Threads (XONE), Dolmen 26 maggio : Sniper Elite 5

: Sniper Elite 5 27 maggio: Pac-Man Museum+, Kao the Kangaroo

Nintendo Switch

Tra i giochi in uscita a maggio su Switch troviamo diversi titoli.

5 maggio : Citizen Sleeper

: Citizen Sleeper 10 maggio : Eiyuden Chronicle: Rising

: Eiyuden Chronicle: Rising 11 maggio : Source of Madness

: Source of Madness 12 maggio : The Centennial Case: A Shijima Story

: The Centennial Case: A Shijima Story 19 maggio : Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers

: Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers 24 maggio : Touken Ranbu Warriors

: Touken Ranbu Warriors 27 maggio: Pac-Man Museum+, Kao the Kangaroo

PC

Anche su PC si avrà accesso agli stessi giochi multipiattaforma già citati.

5 maggio : Citizen Sleeper, Trek to Yomi

: Citizen Sleeper, Trek to Yomi 10 maggio : Salt and Sacrifice, Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever

: Salt and Sacrifice, Eiyuden Chronicle: Rising, We Were Here Forever 11 maggio : Source of Madness, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

: Source of Madness, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars 12 maggio : Ultimate Epic Battle Simulator 2, The Centennial Case: A Shijima Story

: Ultimate Epic Battle Simulator 2, The Centennial Case: A Shijima Story 13 maggio : Evil Dead: The Game

: Evil Dead: The Game 19 maggio : Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers

: Vampire: The Masquerade – Swansong, Souldiers 20 maggio : Eternal Threads, Dolmen

: Eternal Threads, Dolmen 26 maggio : Sniper Elite 5

: Sniper Elite 5 27 maggio: Pac-Man Museum+, Kao the Kangaroo

