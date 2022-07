God of War Ragnarok: uscita Italia, prezzo e trama

Svelata la data di uscita in Italia di God of War Ragnarok: tutte le news sul gioco, prezzo, trama e gameplay.

God of War Ragnarok uscita

Finalmente il gioco più atteso degli ultimi anni ha una data di uscita! Infatti è stato rivelato quando esce God of War Ragnarok. L’uscita è prevista per il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Originariamente previsto per il 2021, il gioco è stato ritardato in parte a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19 sullo sviluppo e anche a causa dei problemi di salute dell’attore di Kratos Christopher Judge nell’agosto 2019.

God of War Ragnarok trama

God of War Ragnarok è un gioco di azione e avventura sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (SIE). Si tratta del nono capitolo della serie God of War e il sequel di God of War del 2018. La trama è liberamente basata sulla mitologia norrena, e infatti il gioco sarà ambientato nell’antica Scandinavia e presenterà i protagonisti della serie Kratos e suo figlio adolescente Atreus. Servendo come il finale dell’era norrena della serie, il gioco tratterà Ragnarök, una serie di eventi che portano alla fine dei giorni, e descriverà la morte di alcuni dei norvegesi, che era stata predetta nel gioco precedente dopo che Kratos uccise il dio Æsir Baldur.

La sinossi ufficiale recita:

Unisciti a Kratos e Atreus in un viaggio mitico per le risposte prima della battaglia profetizzata che porrà fine al mondo. Per tutto il tempo, gli occhi di Asgard osservano ogni loro mossa…

Prezzo

I preordini di God of War Ragnarok inizieranno ufficialmente il 15 luglio. Ma qual è il prezzo del gioco? Ci sono diverse versioni che saranno rese disponibili, il cui costo cambia a seconda del pacchetto scelto. Acquistando God of War Ragnarok prima del lancio, si riceverà l’armatura da neve Kratos Risen e la tunica da neve Atreus Risen.

La God of War Ragnarok Edizione Standard (digitale e fisico) viene fornita con il gioco completo per PlayStation 4 o PlayStation 5. Se si acquista l’edizione standard di God of War Ragnarok per PlayStation 4, si potrà poi eseguire l’upgrade alla versione PlayStation 5 per 10 euro.

La Digital Deluxe Edition invece include diversi benefit come: il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5; l’rmatura di Kratos Darkdale; l’abbigliamento Atreus Darkdale; darkdale Blades Manici per le Blades of Chaos; Impugnatura per ascia Darkdale per ascia Leviatano; Colonna sonora digitale ufficiale; mini Artbook digitale di Dark Horse; set di avatar e il tema PlayStation 4.

Saranno poi disponibili anche la versione Edizione da collezione e la Jötnar, per i veri appassionati di God of War. Qui trovate tutti i dettagli.

Trailer e video

Il video “Padre e figlio” che si presenta come gameplay trailer mostra Kratos e Atreus che combattono contro un esercito di nemici. Kratos viene scagliato dentro una foresta oscura sotto a una tempesta di neve. Quando Atreus lo raggiunge i due si preparano ad affrontare un lupo gigante.

