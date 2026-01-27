Highguard è disponibile: primi commenti e tante discussioni

Highguard è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopo un’attesa spasmodica, lo sparatutto free è a portata di mano di tutti quanti.
Le prime impressioni
Il concetto di base è da survival shooter in un’ambiente che, come suggerisce il nome del videogame, richiama l’immaginario medioevale. Si tratta del primo progetto realizzato da Wildlight Entertainment, realtà indipendente ma molto ambiziosa.
Lanciato ai recenti Game Awards in pompa magna, Highguard sta ricevendo diverse critiche. C’è chi punta il dito sul limite del 3v3. Vista l’ampiezza delle mappe, servirebbero più giocatori impiegati simultaneamente. Altri non apprezzano “i tanti tempi morti” e l’assenza di nemici “strutturati”.
Detto questo, il potenziale c’è, tanto che in tanti si aspettano un’evoluzione importante da parte degli sviluppatori e anche in tempi rapidi. Critiche a parte, il fatto di far discutere così tanto al momento del suo lancio è già un grande risultato, anche se c’è tanto da fare per trasformare i giudizi negativi in positivi.