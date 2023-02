Hogwarts Legacy 2 ci sarà? Warner Bros apre al sequel

Videogame

Martina Pedretti | 23 Febbraio 2023

Cosa sappiamo di Hogwarts Legacy 2

L’esordio di Hogwarts Legacy sul mercato globale è stato un successo per Avalanche e Warner Bros, tanto che si sta già parlando di un capitolo 2 di questo gioco. Hogwarts Legacy 2 si farà?

Parlando con Variety, David Haddad, presidente di Warner Bros Games, ha infatti lasciato intendere che il futuro di Hogwarts Legacy potrebbe ancora ampliarsi, aprendo le porte a un franchise.

Ci aspettiamo quindi che Hogwarts Legacy 2 si farà, dando il via a una vera e propria saga videoludica, dato che il titolo si presenta come un “franchise a lungo termine“. Tuttavia al momento il dirigente non si è sbilanciato troppo, focalizzandosi invece sul lancio su nuove piattaforme. Per ora il titolo è infatti disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One, e poi su Nintendo Switch.

“Siamo molto soddisfatti del lancio“, ha dichiarato Haddad, “e prevediamo un futuro brillante per il nostro debutto su altre piattaforme“.

I dati ufficiali sulle vendite devono ancora arrivare, ma è chiaro già dalle classifiche di vendita in Giappone, Regno Unito ed Europa che si tratta di un lancio davvero fortunato.

“Il coinvolgimento dei giocatori è spettacolare“, ha dichiarato David Haddad. “Finora, abbiamo registrato oltre 152 milioni di ore di gioco, 173 milioni di piante magiche coltivate, 115 milioni di Maghi sconfitti“.

Secondo le statistiche aggiornate fornite a Variety da Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy ha visto oltre 267 milioni di ore giocate, 393 milioni di piante magiche coltivate, 242 milioni di pozioni preparate e 1,25 miliardi di Maghi Oscuri sconfitti.