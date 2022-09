Hogwarts Legacy presenta le sale comuni delle case in un video gameplay

Ecco le sale comuni delle case di Hogwarts Legacy

In occasione del Back to Hogwarts, Warner Bros ha presentato una serie di nuovi video gameplay di Hogwarts Legacy, dedicati alle sale comuni della Scuola di Magia e Stregoneria. Infatti le clip presentano le stanze di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero, che ospitano gli studenti maghi e streghe.

Infatti in Hogwarts Legacy i giocatori vestiranno i panni di uno studente proprio come Harry Potter, che verrà assegnato a una delle quattro Case. Sebbene ci sarà il classico test del Cappello Parlante, ognuno potrà scegliere la preferita in cui farsi smistare. Una volta iniziata l’avventura poi sarà possibile passeggiare per la sala comune della propria casa.

Gli sviluppatori di Avalanche sono dei grandi fan di Harry Potter e hanno prestato attenzione a ogni dettaglio nel dare vita a questi luoghi. Le sale comuni di Serpeverde e Grifondoro erano già state mostrate nei film, anche se qui si presentano in modo più approfondito, mentre quelle di Tassorosso e Corvonero sono ancora inedite.

Ecco quindi i video presentazione:

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.

