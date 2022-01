Horizon Forbidden West è il nuovo videogioco di casa Guerrilla Games e pubblicato in esclusiva da Sony Interactive Entertainment, sequel di Horizon Zero Dawn.

Horizon Forbidden West data di uscita

La data di uscita di Horizon Forbidden West è prevista per il 18 febbraio 2022. Il gioco è una esclusiva PlayStation, perciò sarà giocabile solo su PS4 e PS5. Forbidden West è il sequel del ben noto al pubblico Horizon Zero Dawn, ed è stato annunciato al pubblico nel lontano giugno 2020, durante uno dei tanti eventi streaming targati Sony, in cui si rendono note le nuove uscite. Non è detto, però, che il gioco non verrà distribuito anche su PC (come già è successo per il suo predecessore).

Horizon Forbidden West prezzo

Scopriamo adesso quanto costa Horizon Forbidden West. Sappiamo che il prezzo è di circa 60/70 euro, fino a sfiorare gli 80 euro (dipende dal rivenditore). Essendo un videogioco PlayStation, potrebbe essere soggetto a sconti/riduzioni di costo nei prossimi mesi. Il gioco si può acquistare presso i maggiori rivenditori, come Amazon o GameStop, oltre che sul sito ufficiale PlayStation.

HFW trama

Si sa poco della trama. In Horizon Forbidden West, la protagonista Aloy continua il suo viaggio nel mondo post-apocalittico dominato dalle Macchine. Questa volta, però, si dovrà spingere verso Ovest, in una terra ancora poco esplorata e selvaggia. Nei vari trailer si è vista chiaramente una San Francisco deserta e totalmente in balìa della vegetazione. Saranno ancora presenti le tribù in cui il genere umano si è diviso in questo futuro distopico del 3000 d.C.

Sarà presente ancora Sylens, l’ex collaboratore di Aloy, e a quanto pare avrà un ruolo piuttosto importante. La missione di Aloy sarà di indagare sul dilagare della Piaga Rossa e di trovare una cura. Tra i personaggi confermati troviamo Aloy, Sylens e tra i personaggi di HFW degni di nota abbiamo Tilda, la cui doppiatrice è Carrie-Anne Mosse (Trinity di Matrix). La Mosse stessa ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto.

Horizon Forbidden West Gameplay e news

Conosciamo bene il gameplay degli Horizon: è un open-world in terza persona, e il giocatore comanderà la protagonista Aloy. Abbiamo la conferma dai creatori del gioco che in Forbidden West si potrà esplorare principalmente la Costa Ovest, ma anche parti dello Utah (che era il principale setting di Zero Dawn) e forse anche Idaho e Arizona. La mappa sarà molto più vasta di quella precedente (che comprendeva Colorado, Wyoming e Utah).

Secondo le ultime news dai trailer, si potranno inoltre sfruttare le nuove features per cavalcare le macchine o per sfruttarle in combattimento (grazie all’aggiornamento del Focus). In più, sempre i trailer hanno mostrato la protagonista sott’acqua: gli sviluppatori hanno inserito la maschera da sub, che le permette di esplorare anche il mondo subacqueo. Lo Shieldwing, invece, fa in modo che Aloy possa cadere da grandi altezze e di balzare sui nemici. I creatori del gioco hanno anche parlato di missioni secondarie molto più varie rispetto al titolo precedente.

I combattimenti sono migliorati notevolmente, grazie anche alla possibilità di sfruttare i banchi da lavoro per aggiornare sia armi e armature che le abilità. In Horizon Forbidden West perfino l’albero delle abilità è stato potenziato rispetto a Zero Dawn. Se in quest’ultimo le abilità sbloccabili erano 36, qui si arriva ad avere ben 6 diverse modalità di gioco. Anche la grafica risulta migliorata, grazie anche al motore grafico di Guerrilla Games, il Decima Engine, che dovrebbe conferire al gioco più profondità e realismo.

