Just Dance 2023 è in arrivo: svelate le canzoni, la data di uscita e il prezzo del gioco sulle diverse piattaforme.

Just Dance 2023 news

Preparatevi a ballare perché Just Dance sta per tornare! Just Dance 2023 è il quattordicesimo capitolo della serie principale sviluppata da Ubisoft. Si tratta di un gioco musicale basato sul ballo, utilizzabile in giocatore singolo o multiplayer, per sfidare i propri amici a frenetiche gare di danza.

Come con le puntate precedenti del franchise, i giocatori devono imitare la coreografia del ballerino sullo schermo, su una canzone scelta.

L’interfaccia utente del gioco ha ricevuto una riprogettazione significativa per questa edizione, che mira a emulare quelle viste sui servizi di streaming, come Netflix, Hulu o Disney+. È stata aggiunta una nuova funzionalità multiplayer online, in cui fino a sei giocatori possono unirsi a un gruppo privato. Le carte dei ballerini sono state rinnovate, con le immagini degli allenatori invece degli avatar e ci sono adesivi per mostrare come si sentono i giocatori dopo ogni canzone.

Piattaforme di gioco

Il nuovo capitolo di Just Dance farà il suo debutto su svariate piattaforme di gioco. Infatti uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Il titolo doveva uscire anche su Google Stadia, ma è stata successivamente annunciata la chiusura della piattaforma il 18 gennaio 2023.

Just Dance 2023 uscita

Non si dovrà aspettare ancora molto per giocare a Just Dance 2023 in quanto si sa già quando esce. La data di uscita scelta da Ubisoft per il debutto in Italia è il 22 novembre 2022.

Just Dance 2023 canzoni

In un primo momento sono satte svelate 22 canzoni che fanno parte della lista di Just Dance 2022:

Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake

Danger! High Voltage – Electric Six

Driver’s License – Olivia Rodrigo

Dynamite – BTS

I Knew You Were Trouble – Taylor Swift

If You Wanna Party – The Just Dancers (canzone originale per il gioco)

Locked Out of Heaven – Bruno Mars

Love Me Land – Zara Larsson

Majesty – Apashe ft. Wasiu

More – K/DA Ft. Madison Beer, (G)-IDLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

Numb – Linkin Park

Psycho – Red Velvet

Physical – Dua Lipa

Radioactive – Imagine Dragons

Rather Be – Clean Bandit Ft. Jess Glynne

STAY – The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet but Psycho – Ava Max

Telephone – Lady Gaga ft. Beyonce

Therefore I Am – Billie Eilish

Toxic – Britney Spears

Wannabe – ITZY

Witch – Apache ft. Alina Pash

Wouldn’t It Be Nice – The Sunlight Shakers (originariamente dei The Beach Boys)

Dopodiché sono state svelate:

As It Was – Harry Styles

Boy with Luv – Halsey feat BTS

Heat Waves – Glass Animals

We Don’t Talk About Bruno – Cast di Encanto

Just Dance 2023 prezzo

Il prezzo di Just Dance 2023 varia in base al sito o al negozio in cui si sceglie di comprare il gioco. Ma dal prezzo di listino possiamo capire quanto costa il gioco sulle diverse piattaforme:

Su Nintendo Switch 60,99 euro;

60,99 euro; Per Xbox Series X/S, 60,99 euro;

60,99 euro; Su PlayStation 5 60,99 euro.

PC Professionale © riproduzione riservata.