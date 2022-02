Kingdom Hearts su Nintendo Switch: uscita, news e prezzo

Tutta la saga di Kingdom Hearts è in arrivo su Nintendo Switch: news su uscita, prezzo e dettagli dei tre giochi.

Kingdom Hearts uscita su Switch

Grandi notizie per i giocatori di Nintendo Switch, dato che Kingdom Hearts è in arrivo anche su questa piattaforma! Infatti finalmente anche gli appassionati della console giapponese potranno divertirsi con Sora e i suoi amici! Prima di parlare in dettaglio di questa novità, sappiamo quando esce la saga?

Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, sbarcheranno su Nintendo Switch il 10 febbraio. Questa la data di uscita definitiva! Tuttavia la saga arriverà su questa console unicamente in versione cloud. Infatti Square Enix ha spiegato che, alla base di questa decisione c’è la quantità di spazio di archiviazione disponibile sulla piattaforma di gioco.

Prezzo

I giochi saranno acquistabili singolarmente sul Nintendo eShop, oppure riuniti in Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud al prezzo di 99,99 euro.

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) Cloud Version è venduto a 59,99 euro, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version a 49,99 euro e KINGDOM HEARTS – HD 1.5+2.5 ReMIX – Cloud Version a 39.99 eurro.

Al momento i titoli di Kingdom Hearts per Switch sono in sconto del 20% e la promozione è valida fino al 28 febbraio.

Quindi, oltre al terzo capitolo, che su Switch includerà già anche il DLC Re:Mind, KH – HD 1.5 + 2.5 ReMix sono sei i prodotti della saga in arrivo. Tra questi troviamo i primi due nella loro versione remix e i loro spin-off.

Ora è possibile provare tutti e tre i giochi in anteprima nella loro versione demo gratis, scaricabile dal Nintendo eShop.

Trailer video

Di seguito trovate il trailer delle versioni Cloud della saga di Kingdom Hearts per Nintendo Switch. Ecco il video:

