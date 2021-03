Life is Strange True Colors: uscita, trama, gameplay e prezzo

Square Enix annuncia Life is Strange True Colors: news su uscita, trama e gameplay, prezzo su console Ps4, Ps5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S.

Life is Strange True Colors uscita

Square Enix ha annunciato un nuovo capitolo di Life is Strange, dal titolo True Colors. Il gioco sarà sviluppato da Deck Nine Games ed è già stata svelata la sua data di uscita. Quando esce quindi True Colors? Il titolo debutterà il 10 settembre 2021. Invece versione rimasterizzata di Life is Strange e Before the Storm, nella Life is Strange Remastered Collection, debutterà tra agosto e l’autunno.

Trama e gameplay

Life is Strange True Colors si presenta come un titolo thriller, con elementi sovrannaturali, ambientato in una città di campagna americana. La protagonista del gioco sarà Alex Chen, che come unico appiglio ha il fratello Gabe. Assieme abitano a Haven Springs, una comunità accogliente e amici come Ryan e Steph. Tuttavia Alex ha in sé un misterioso potere e riesce a vedere le emozioni altrui, come delle auree colorate che avvolgono i loro corpi. Se prova a concentrarsi inoltre, si può sintonizzare con le loro emozioni, rischiando anche di perdere il controllo della propria sfera emotiva. Proprio per questo Alex vive in una piccola cittadina, con l’intento di tenere a bada il suo potere. Gli sviluppi della trama vedono il fratello Gabe morire in un incidente, che avviene in modo del tutto misterioso. L’obiettivo di Alex è quindi scoprire cosa è successo in verità, e crescere senza più nessuno al suo fianco.

In True Colors, Deck Nine ha sfruttato il mocap per registrare le scene del gioco, e il cast scelto per recitare nei panni dei personaggi è stato il seguente. Erika Mori per il parlato e i movimenti di Alex, e invece per la parte cantata mxmtoon.

Life Is Strange: True Colors è un’avventura grafica in terza persona. Nel gameplay il giocatore controlla Alex Chen per interagire nell’ambientazione immaginaria della cittadina di Haven Springs e parlare con vari NPC.

Prezzo e console

Life is Strange True Colors debutterà sulle seguenti console di gioco: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia.

Sono 3 le diverse edizioni che usciranno: quella classica, la Deluxe, con vestiti extra e un episodio prequel chiamato Life is Strange: Waveleghts, e la Ultimate Edition. Questa includerà Life is Strange: Remastered Collection, una versione rimasterizzata del primo capitolo e di Before The Storm, in uscita tra agosto e l’autunno, come contenuto bonus. Il gioco sarà anche acquistabile separatamente su PC, Stadia, Xbox One e PlayStation 4. Indicativamente i prezzi delle tre versioni si aggirano tra i 59 euro, 69 euro e i 79 euro, in base alla versione. Per ora non è ancora attivo il pre-order su Amazon.

Trailer Life is Strange True Colors

Square Enix ha già pubblicato il primo trailer di True Colors.

