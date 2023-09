Luigi’s Mansion 2 HD: uscita, prezzo e gameplay

Videogame

Martina Pedretti | 14 Settembre 2023

Nintendo Videogiochi

Nintendo annuncia Luigi’s Mansion 2 HD per Switch: uscita, gameplay, prezzo e trailer.

Luigi s Mansion 2 HD uscita

Luigi’s Mansion 2 HD è stato annunciato al Nintendo Direct. Il gioco arriverà su Switch nell’estate 2024. Per ora è quindi troppo presto per sapere con precisione quando esce e quale sarà la data di uscita. Presto Nintendo rivelerà novità in merito al periodo di lancio e a tutte le sorprese che il titolo ha in serbo.

Gameplay e trama

Cosa sappiamo riguardo trama e gameplay? Luigi’s Mansion 2 HD è una versione rimasterizzata con grafica in alta risoluzione del titolo pubblicato in origine su Nintendo 3DS nel lontano 2013.

La trama vede Luigi impegnato con una vera e propria caccia ai fantasmi, all’interno di enormi palazzi da esplorare e scoprire, pieni con trappole ed enigmi da superare. Con l’aiuto del Poltergust, riuscirà il nostro eroe a disinfestare la spettrale Cupavalle?

Per chi ama il gameplay multiplayer, sarà possibile andare a caccia di fantasmi in 4 giocatori alla volta, per rendere ancora più interattivo il gioco.

Luigi s Mansion 2 HD piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il titolo? Luigi’s Mansion 2 HD sarà esclusiva Nintendo Switch. Pertanto non arriverà su PlayStation 5, PC, PlayStation 4 o Xbox Series X.

Il prezzo del gioco è ancora sconosciuto, ma prossimamente sarà disponibile al pre-order sul sito di Nintendo e altri e-commerce.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Luigi’s Mansion 2 HD pubblicato durante il Nintendo Direct di settembre 2023. Ecco il video: