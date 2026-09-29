Mouse Sensei Pro e Rival Pro: la rivoluzione è oggi

Grazie alla tecnologia UWB, a un sistema di alimentazione infinito e a una frequenza di aggiornamento effettiva di 8K, i dispositivi delle serie Sensei Pro e Rival Pro sono i primi mouse al mondo dotati di connessione wireless basata esclusivamente sulla banda ultralarga.
Una nuova generazione di mouse
Come ideale coronamento del 25° anniversario della sua attività, SteelSeries – leader mondiale nelle periferiche premium per il gaming e gli esports – presenta la nuova generazione di due delle sue linee di mouse più iconiche: le serie Sensei Pro e Rival Pro.
Mentre lo standard 8K (8000 Hz) è sulla cresta dell’onda, i videogiocatori non riescono sempre a sfruttarne appieno il polling rate (ovvero la frequenza di aggiornamento). Questo accade perché la banda a 2,4 GHz è fortemente congestionata e l’8K di per sé richiede molta energia. Analogamente a quanto avviene nella “guerra del 5G” tra gli operatori telefonici, i vari marchi dichiarano di avere la rete più rapida e la copertura migliore, ma utilizzano metriche e implementazioni differenti che generano solo confusione. La realtà è che la frequenza di aggiornamento a 8K è veloce solo quanto il segnale che la supporta; tuttavia, la banda a 2,4 GHz su cui si basa quasi ogni mouse wireless è sovraccarica di cuffie, tastiere, smartphone e altri dispositivi presenti nell’ambiente, tutti in lotta per lo stesso spettro di frequenze. Alla fine, ciò che conta davvero sono le prestazioni reali.
Per risolvere il problema e offrire un vantaggio competitivo rivoluzionario, SteelSeries ha sviluppato innovazioni ingegneristiche che fondono tre tecnologie chiave nella sua nuova linea premium di mouse. La connessione wireless a banda ultralarga (UWB) aggira tutto il traffico a 2,4 GHz operando su uno spettro ad altissima velocità, con una larghezza di banda circa 20 volte superiore. Un’effettiva frequenza di aggiornamento a 8K garantisce tempi di risposta immediati, un tracciamento più preciso, un ritardo di input ridotto e movimenti del cursore fluidi. Infine, per sprigionare l’intera potenza dell’8K su tecnologia UWB, i mouse Sensei Pro e Rival Pro sono dotati dell’Infinite Power System di SteelSeries: un sistema con batterie sostituibili a caldo per sessioni di gioco ininterrotte, garantendo prestazioni continuative con lo standard 8K.
Riprogettata per una nuova era del gaming competitivo, la gamma presenta strutture ultraleggere: appena 53 grammi per i modelli a grandezza naturale e solo 49 grammi per le versioni Mini. I mouse sono equipaggiati con interruttori ottici di assoluto livello, garantiti per ben 100 milioni di clic; questi switch assicurano una sensazione netta e reattiva, oltre a una latenza nei comandi ridotta al minimo, pari a 0,35 millisecondi. A completare la dotazione tecnica c’è il nuovo sensore ottico TrueMove 42K, capace di offrire una precisione di tracciamento d’élite. Inoltre, si può ottenere una personalizzazione su misura attraverso strumenti di mira avanzati e ottimizzazioni software tramite la suite SteelSeries GG, rendendo i nuovi mouse un concentrato di potenza ad altissime prestazioni per i giocatori più determinati.
Raccogliendo l’eredità dei leggendari mouse da gioco Sensei e Rival, introdotti sul mercato rispettivamente nel 2011 e nel 2013, la nuova serie Pro unisce design iconici a innovazioni leader del settore. La nuova linea porta avanti questa tradizione, essendo stata progettata specificamente per chi esige velocità, precisione, resistenza e flessibilità. La gamma comprende i modelli Sensei Pro, Sensei Pro Mini, Rival Pro e Rival Pro Mini, disponibili nelle colorazioni Black e White, offrendo ai gamer la massima libertà di scelta in termini di dimensioni, forma e impugnatura, senza mai scendere a compromessi sulle prestazioni.
Rival Pro & Sensei Pro Series – Prestazioni next-gen, tradizione Pro
- Connettività wireless Ultra-Wideband (UWB) – I mouse Rival Pro e Sensei Pro sono meno soggetti alla congestione e alle interferenze che possono colpire le tradizionali connessioni a 2,4 GHz. Sfruttando lo spettro di frequenze tra 6,4 GHz e 9,056 GHz, la tecnologia UWB vanta una capacità di trasmissione 20 volte superiore per sfruttare appieno una banda ultra-rapida. Inoltre, può utilizzare più canali wireless contemporaneamente per garantire massime prestazioni e una connessione wireless a 8K costante e continua. Il risultato è un segnale affidabile, una minore latenza e prestazioni stabili anche negli ambienti più impegnativi.
- 8K reale e impeccabile – Una frequenza di aggiornamento di 8.000 Hz offre una reattività quasi istantanea, aggiornando i dati sulla posizione fino a 8.000 volte al secondo, ovvero fino a 8 volte più velocemente rispetto ai mouse standard da 1.000 Hz. Altri sensori subiscono un rallentamento quando la frequenza di aggiornamento viene impostata al di sotto degli 8K. Le serie Rival Pro e Sensei Pro dispongono invece di una modalità a prestazioni massime che mantiene il sensore sempre attivo in modalità 8K, con un tracciamento di 20.000 fotogrammi al secondo e prestazioni costanti a 800 IPS / 70 G. Questo garantisce l’esperienza di tracciamento più fluida e tempestiva possibile, persino per i micro-movimenti.
- Sistema di alimentazione infinito – Le doppie batterie sostituibili a caldo di SteelSeries mantengono i giocatori in azione senza alcuna interruzione. Grazie alle due batterie, i gamer possono ricaricarne una mentre utilizzano l’altra, sostituendole al volo per la massima autonomia di gioco. (Fino a 32 ore totali di autonomia con frequenza a 8K, ovvero 16 ore per singola batteria; oppure fino a 120 ore totali con frequenza a 1K, ovvero 60 ore per singola batteria)
- Strumenti di mira avanzati e calibrazione software – Questo è il pacchetto software più completo mai creato da SteelSeries per ottimizzare e personalizzare un nuovo prodotto. Include la configurazione del dispositivo, un programma di allenamento della mira e un’applicazione web. Grazie a opzioni nate per incrementare le prestazioni, i nuovi mouse possono essere regolati alla perfezione per qualsiasi superficie o stile di gioco, garantendo il massimo controllo e un tracciamento impeccabile. I videogiocatori possono ottenere un’accuratezza millimetrica grazie al controllo della rotazione, alla distanza di sollevamento regolabile e alla protezione contro i salti involontari della rotella del mouse, consentendo una personalizzazione senza sforzo. Il sistema di ricerca della sensibilità aiuta a individuare i valori ideali, mentre il convertitore permette di trasferire facilmente i DPI preferiti da un titolo all’altro per mantenere prestazioni costanti. Infine, un innovativo allenatore di mira 3D aiuta a perfezionare i riflessi nei giochi di genere “sparatutto” in prima persona.