Mouse Sensei Pro e Rival Pro: la rivoluzione è oggi

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Redazione | 29 Settembre 2026

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Grazie alla tecnologia UWB, a un sistema di alimentazione infinito e a una frequenza di aggiornamento effettiva di 8K, i dispositivi delle serie Sensei Pro e Rival Pro sono i primi mouse al mondo dotati di connessione wireless basata esclusivamente sulla banda ultralarga.

Una nuova generazione di mouse

Come ideale coronamento del 25° anniversario della sua attività, SteelSeries – leader mondiale nelle periferiche premium per il gaming e gli esports – presenta la nuova generazione di due delle sue linee di mouse più iconiche: le serie Sensei Pro e Rival Pro.

Mentre lo standard 8K (8000 Hz) è sulla cresta dell’onda, i videogiocatori non riescono sempre a sfruttarne appieno il polling rate (ovvero la frequenza di aggiornamento). Questo accade perché la banda a 2,4 GHz è fortemente congestionata e l’8K di per sé richiede molta energia. Analogamente a quanto avviene nella “guerra del 5G” tra gli operatori telefonici, i vari marchi dichiarano di avere la rete più rapida e la copertura migliore, ma utilizzano metriche e implementazioni differenti che generano solo confusione. La realtà è che la frequenza di aggiornamento a 8K è veloce solo quanto il segnale che la supporta; tuttavia, la banda a 2,4 GHz su cui si basa quasi ogni mouse wireless è sovraccarica di cuffie, tastiere, smartphone e altri dispositivi presenti nell’ambiente, tutti in lotta per lo stesso spettro di frequenze. Alla fine, ciò che conta davvero sono le prestazioni reali.

Per risolvere il problema e offrire un vantaggio competitivo rivoluzionario, SteelSeries ha sviluppato innovazioni ingegneristiche che fondono tre tecnologie chiave nella sua nuova linea premium di mouse. La connessione wireless a banda ultralarga (UWB) aggira tutto il traffico a 2,4 GHz operando su uno spettro ad altissima velocità, con una larghezza di banda circa 20 volte superiore. Un’effettiva frequenza di aggiornamento a 8K garantisce tempi di risposta immediati, un tracciamento più preciso, un ritardo di input ridotto e movimenti del cursore fluidi. Infine, per sprigionare l’intera potenza dell’8K su tecnologia UWB, i mouse Sensei Pro e Rival Pro sono dotati dell’Infinite Power System di SteelSeries: un sistema con batterie sostituibili a caldo per sessioni di gioco ininterrotte, garantendo prestazioni continuative con lo standard 8K.

Riprogettata per una nuova era del gaming competitivo, la gamma presenta strutture ultraleggere: appena 53 grammi per i modelli a grandezza naturale e solo 49 grammi per le versioni Mini. I mouse sono equipaggiati con interruttori ottici di assoluto livello, garantiti per ben 100 milioni di clic; questi switch assicurano una sensazione netta e reattiva, oltre a una latenza nei comandi ridotta al minimo, pari a 0,35 millisecondi. A completare la dotazione tecnica c’è il nuovo sensore ottico TrueMove 42K, capace di offrire una precisione di tracciamento d’élite. Inoltre, si può ottenere una personalizzazione su misura attraverso strumenti di mira avanzati e ottimizzazioni software tramite la suite SteelSeries GG, rendendo i nuovi mouse un concentrato di potenza ad altissime prestazioni per i giocatori più determinati.

Raccogliendo l’eredità dei leggendari mouse da gioco Sensei e Rival, introdotti sul mercato rispettivamente nel 2011 e nel 2013, la nuova serie Pro unisce design iconici a innovazioni leader del settore. La nuova linea porta avanti questa tradizione, essendo stata progettata specificamente per chi esige velocità, precisione, resistenza e flessibilità. La gamma comprende i modelli Sensei Pro, Sensei Pro Mini, Rival Pro e Rival Pro Mini, disponibili nelle colorazioni Black e White, offrendo ai gamer la massima libertà di scelta in termini di dimensioni, forma e impugnatura, senza mai scendere a compromessi sulle prestazioni.

Rival Pro & Sensei Pro Series – Prestazioni next-gen, tradizione Pro