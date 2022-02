Tutto su Nintendo Switch Sports, il nuovo gioco della serie di Wii Sports: news su uscita, gameplay e prezzo.

Nintendo Switch Sports uscita

Durante il Nintendo Direct di febbraio è stato annunciato Nintendo Switch Sports, un videogioco di simulazione sportiva in arrivo sull’ultima console dell’azienda. Si tratta del terzo capitolo principale della serie di giochi Wii Sports. Sappiamo già quando esce? L’uscita del gioco è prevista per il 29 aprile 2022.

Un playtest online gratuito del gioco, per testare funzionalità e stabilità è disponibile per chi ha un abbonamento a Nintendo Switch Online, dal 18 al 20 febbraio 2022.

Nintendo Switch Sports è composto da tre sport dei capitoli precedenti (tennis, bowling e Chambara) e tre nuovi sport (calcio, pallavolo e badminton). Invece il golf, è stato annunciato e sarà pubblicato in un aggiornamento gratuito in arrivo in autunno.

Per quanto riguarda il gameplay i giocatori utilizzano i Joy-Con della loro Nintendo Switch in modo simile agli altri giochi Wii Sports, posizionandoli similmente agli sport reali. La funzionalità del giroscopio incorporata nei Joy-Contro funziona per simulare il movimento nel gioco.

I personaggi di questo gioco sono i Mii, creati a immagine e somiglianza dai giocatori stessi. Inoltre però sono stati introdotti nuovi avatar chiamati Compagni, che hanno proporzioni più alte e capelli più dettagliati.

Si potranno sfidare amici in locale, o anche online, se si dispone dell’abbonamento a Nintendo Switch Online.

Prezzo Nintendo Switch Sports

Quanto costa Nintendo Switch Sports? Prima di parlare del costo dobbiamo sottolineare che nel gioco è incluso l’accessorio Leg Strap introdotto in Ring Fit Adventure e disponibile gratuitamente nella copia fisica del gioco per usarlo durante le partite a calcio in-game.

Al momento il gioco è disponibile per il pre-order online sul Nintendo eShop, al prezzo di 39,99 euro. Invece la versione fisica in preordine su Amazon è disponibile a 49,90 euro.

Trailer video

Di seguito ecco il trailer del gioco:

