Project Motor Racing: pensato per chi va pazzo per il motorsport

Redazione | 26 Novembre 2025

Se siete appassionati di motorsport e volete provare un’esperienza autentica e coinvolgente, Project Motor Racing potrebbe essere la risposta ai vostri desiderata. Pubblicato da GIANTS Software e sviluppato da Straight4 Studios, offre un’esperienza di guida accurata, modellata dai piloti del mondo reale e ispirata al mondo brutale e ad alto rischio delle intense competizioni di motorsport.

Il vero motorsport tra le mani

Dai prototipi LMDh alle leggendarie GT classiche di 50 anni di motorsport, Project Motor Racing offre un viaggio completo attraverso la storia delle corse, con 70 auto iconiche di Audi, BMW, Lamborghini, Mazda, Mercedes, Nissan, Porsche, Toyota e altre ancora.

Ben 28 tracciati da affrontare

C’è la possibilità di gareggiare su 28 tracciati digitalizzati, tra cui circuiti famosi come Spa-Francorchamps, Daytona, Mount Panorama e il Nürburgring (compreso il Nordschleife), tutti caratterizzati dal modello dinamico di superficie “True2Track”, in cui l’aderenza evolve curva dopo curva e giro dopo giro. Inoltre, utilizzando l’editor ufficiale GIANTS e il portale UGC integrato, è posisbile inviare le mod direttamente al simulatore, rendendo PMR il primo titolo di simulazione di corse a offrire mod sia su console che su PC.

“Project Motor Racing è stato creato da persone che amano questo sport e plasmato da una community che lo ama altrettanto”, ha dichiarato Ian Bell, CEO di Straight4 Studios. “Ci auguriamo che offra ai piloti lo stesso senso di connessione ed eccitazione che ha dato a noi, qualcosa di autentico per lo sport che tutti amiamo”.

Project Motor Racing è ora disponibile su PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S, con supporto completo alle mod su tutte le piattaforme e un trailer di lancio da gustare fino in fondo.