Proposte gaming per Natale: ecco cosa offre SteelSeries

News | Videogame

Redazione | 27 Novembre 2025

Gaming news Videogames

Le Feste sono sempre più vicine. Partita la corsa per trovare i regali giusti. Sicuramente i prodotti legati al gaming saranno piuttosto popolari sotto l’albero di Natale. Di seguito alcune proposte natalizie firmate SteelSeries.

Ad ognuno la periferica che preferisce

Oltre a console e videogames, attenzione alle periferiche, ormai fondamentali (e molto ricercate) nel gaming. Di seguito qualche consiglio:

Aerox 3 Wireless

Il mouse SteelSeries Aerox 3 Wireless è progettato per garantire la massima rapidità di scorrimento, consentendo ai giocatori di battere la concorrenza sul tempo. Aerox 3 Wireless ha un design ultraleggero da 68 g, perfettamente ottimizzato per agili scorrimenti. La durata della batteria di 200 ore con ricarica rapida garantisce una doppia connessione wireless senza stress.

Il sensore TrueMove Air e i pattini di scorrimento in PTFE vergine al 100%, lisci come la seta, garantiscono il massimo controllo e velocità, mentre la tecnologia AquaBarrier garantisce la resistenza all’acqua. Un cavo USB-C facilita la connettività e la personalizzazione aftermarket.

Prezzo: € 109.99

Arctis Nova 7 Gen 2

La serie Arctis Nova 7 Gen 2 si basa sul design pluripremiato e sulla tradizione del franchise SteelSeries Arctis, ed evolve la tecnologia rivoluzionaria che ha cambiato le regole del gioco nell’audio per le console di nuova generazione e i giochi per PC. Ora i giocatori possono ottimizzare l’audio del gioco per ogni sistema con le nuove Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 per PC, PlayStation, Xbox e Switch/Switch 2. Con l’aggiunta del controllo audio in tempo reale tramite l’app Arctis con preset, oltre a una batteria potenziata con il 40% di energia in più.

Con più di 200 profili audio preimpostati realizzati da esperti per una coinvolgente esperienza di gioco, musica e intrattenimento tramite l’app Arctis, una durata della batteria migliorata di 54 ore con ricarica rapida ottimizzata per 6 ore in soli 15 minuti; E ancora: driver magnetici al neodimio per un audio spaziale eccezionale, audio 2,4 Hz e Bluetooth miscelabili simultaneamente e comunicazioni chiare attraverso un microfono ClearCast Gen 2.

Prezzo: € 199.99

Arctis Nova Elite

Le Arctis Nova Elite sono le prime cuffie wireless certificate Hi-Res per il gaming che offrono prestazioni rivoluzionarie con un suono di elevata qualità grazie alla trasmissione a 24 bit/96 kHz su 2,4 GHz e Bluetooth. Sono alimentate da altoparlanti in fibra di carbonio che offrono nuovi incredibili livelli di precisione, riproducendo frequenze da 10Hz fino a 40kHz per la più ampia gamma di suoni.

Altre caratteristiche includono l’app Arctis con oltre 200 preimpostazioni audio specifiche per i giochi che possono essere modificate velocemente in tempo reale; la migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) nel gaming; microfoni con commutazione automatica a 32 kHz/16 bit con la tecnologia AI Noise Rejection in grado di bloccare fino al 97% del rumore di fondo, e un sistema di alimentazione che fornisce una durata illimitata con un sistema a doppia batteria.

Prezzo: € 649.99

Arctis Nova 5

Unendo funzionalità e stile, SteelSeries ha introdotto una nuova combinazione di colori nella sua acclamata linea di cuffie Arctis Nova 5. Perfette per la nuova PS5 Pro, White Xbox X e iPhone 16, le cuffie sono il frutto del lavoro del team di progettazione e ingegneria e di tre obiettivi raggiunti: creare un audio migliore per i giochi su Xbox e PlayStation, sviluppare cuffie wireless da gioco che fossero sia di alta qualità che accessibili e consentire ai giocatori di giocare più a lungo e con maggiore intensità.

L’app Nova 5 Companion è la prima nel suo genere a offrire ai giocatori l’accesso a oltre 100 preset audio, e la libertà del Quick Switch Wireless con 2,4 GHz ad alta velocità o Bluetooth 5.3 con il semplice tocco di un pulsante. Le cuffie vantano anche una straordinaria durata della batteria di oltre 60 ore.

Prezzo: € 149.99

KontrolFreek No-Slip Thumb Grips

La differenza tra la vittoria e la sconfitta può essere una questione di presa. Appositamente progettati per le esigenze dei giocatori appassionati e competitivi, i KontrolFreek No-Slip Thumb offrono maggiore presa, comfort e controllo e sono progettati per adattarsi universalmente ai controller PlayStation, Xbox e Switch Pro.

Le impugnature antiscivolo per pollice sono realizzate in un materiale di gomma brevettato per offrire maggiore presa, comfort e controllo in ogni gioco. Rimangono al loro posto durante le sessioni di gioco intense, e sono tanto resistenti quanto aderenti.

Prezzo: € 12.99 euro.