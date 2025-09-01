Quanto costa Hollow Knight Silksong: il prezzo

Videogame

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Quanto costa Hollow Knight: Silksong? Tutti i dettagli sul prezzo

L’attesa è quasi finita: dopo anni di paziente attesa, Hollow Knight: Silksong, il sequel tanto atteso del classico indie di Team Cherry, è pronto a fare il suo debutto. Con il lancio ormai alle porte, emergono finalmente tutte le informazioni chiave per i giocatori, a partire dal prezzo del gioco.

Dopo giorni di voci e speculazioni che indicavano un possibile aumento del prezzo, Team Cherry ha chiarito ogni dubbio: Hollow Knight: Silksong sarà venduto a 19,99 euro, mantenendo così un costo accessibile e coerente con le produzioni indie. Questo rende il titolo facilmente fruibile sia per i fan storici sia per i nuovi giocatori che vogliono scoprire l’universo del gioco senza spendere una fortuna.

Per quanto riguarda la disponibilità, il gioco sarà sbloccato alle 16:00 del 4 settembre 2025 in Italia. Il titolo sarà disponibile su praticamente tutte le piattaforme principali, tra cui PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series, e Nintendo Switch. Così ogni giocatore potrà scegliere il dispositivo più comodo per vivere l’avventura di Hornet nel nuovo capitolo.

In sintesi, nonostante le voci sul prezzo elevato, Hollow Knight: Silksong si conferma un gioco alla portata di tutti, mantenendo un costo concorrenziale e pronto a conquistare un pubblico sempre più vasto. Con una storia avvincente, combattimenti intensi e un mondo ricco di segreti da esplorare, il gioco si candida già come uno dei protagonisti indiscussi del 2025 nel panorama dei titoli indie e non solo.