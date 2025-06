ROG Xbox Ally: quando esce, giochi, prezzo e caratteristiche

Videogame

Martina Pedretti | 9 Giugno 2025

Xbox

Xbox svela la sua prima console portatile: in arrivo ROG Xbox Ally

Microsoft ha finalmente svelato la sua tanto attesa console portatile, ponendo fine a oltre un decennio di speculazioni. In collaborazione con Asus, la nuova ROG Xbox Ally promette di portare l’esperienza Xbox ovunque, grazie al supporto nativo per Game Pass, il servizio in abbonamento che offre centinaia di giochi fin dal primo giorno.

Il dispositivo sarà disponibile alla fine del 2025 in due modelli: la versione standard e la ROG Xbox Ally X, più potente e con specifiche superiori. Non è ancora stato annunciato il prezzo di lancio, ma la competizione è già agguerrita, con la recente uscita di Nintendo Switch 2 e la consolidata presenza di Steam Deck di Valve.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Entrambe le versioni della nuova console montano uno schermo da 7 pollici a 1080p, ma differiscono per memoria e capacità di archiviazione:

Xbox Ally base : 16 GB di RAM, 512 GB di storage, peso di 670 grammi

: 16 GB di RAM, 512 GB di storage, peso di 670 grammi Xbox Ally X: 24 GB di RAM, 1 TB di storage, batteria maggiorata, processore potenziato, peso di 715 grammi

Il sistema operativo è Windows, elemento che consente l’accesso non solo all’app Xbox, ma anche ad altre piattaforme come Steam ed EA Play, rendendo il dispositivo una sorta di PC da gaming portatile.

Come ha dichiarato Roanne Sones, responsabile dei dispositivi Xbox:

“Che tu sia a casa o in viaggio, i tuoi giochi preferiti dovrebbero seguirti. Questi dispositivi consentono di giocare in modo nativo, via cloud o in remoto dalla tua Xbox.”

L’annuncio di ROG Xbox Ally arriva appena tre giorni dopo il lancio di Nintendo Switch 2, un dispositivo ibrido che ha già conquistato milioni di giocatori. La strategia di Microsoft punta però sul valore aggiunto di Game Pass, che oggi conta oltre 34 milioni di abbonati.

Rispetto alla concorrenza, però, l’Ally risulta più pesante: Switch 2 pesa 534 grammi, contro i 670 e 715 grammi delle versioni Xbox, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per chi predilige la portabilità.

Quando esce ROG Xbox Ally

Ma quindi quando esce ROG Xbox Ally? La nuova console portatile sarà disponibile per i videogiocatori durante le vacanze natalizie 2025. A oggi non si conosce una data di lancio ufficiale.

Nuovi giochi in arrivo

Durante l’evento di presentazione, Microsoft ha anche annunciato 17 nuovi titoli in arrivo al day one su Game Pass PC e Ultimate, tra cui:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Ninja Gaiden 4

Outer Worlds 2

Call of Duty: Black Ops 7

(Seguito diretto di Black Ops 2, uscito nel 2012)

Menzione speciale per il remake di Persona 4: Revival, che arriverà a ben 17 anni dalla sua uscita originale su PlayStation 2. Nel video di annuncio i fan di Hollow Knight hanno anche potuto dare un inedito sguardo a Silksong.

Quanto costa: il prezzo

Resta però ancora sconosciuto il prezzo di lancio. Con Switch 2 venduta a 469,99 euro, sarà interessante vedere dove si posizionerà ROG Xbox Ally nel mercato.