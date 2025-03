Sony lancia il noleggio di Ps5 in UK: quando in Italia?

Videogame

Martina Pedretti | 8 Marzo 2025

PlayStation 5

In Regno Unito arriva il noleggio di PlayStation 5

Sony ha ufficialmente lanciato nel Regno Unito un nuovo programma di noleggio per la PlayStation 5, permettendo ai giocatori di accedere alla console a partire. Questa iniziativa segue il successo del servizio in Giappone, dove il noleggio della PS5 ha registrato il tutto esaurito nel paese.

A oggi purtroppo non sappiamo ancora se questo servizio sarà disponibile prossimamente in Italia. Visto il pubblico che ha attirato questa novità in Giappone, e il successo che sicuramente riscuoterà in Regno Unito, possiamo però supporre che Sony opterà per ampliarlo in altri paesi.

Ma come funziona il noleggio di PlayStation 5? Il sito ufficiale PS Direct UK di Sony offre diverse opzioni di leasing per gli utenti britannici:

PS5 Digital Edition : £11/mese

: £11/mese PS5 con unità disco : £12/mese

: £12/mese PS5 Pro : £19/mese

: £19/mese PlayStation VR2 : £18,50/mese

: £18,50/mese PlayStation VR2 con Horizon: Call of the Mountain : £20/mese

: £20/mese PlayStation Portal: £6,50/mese

Gli utenti possono inoltre scegliere contratti di noleggio della durata di 12, 24 o 36 mesi, con la possibilità di optare per un’opzione mensile continuativa.

Oltre alle console PS5, Sony permette anche di noleggiare diversi accessori e dispositivi legati all’ecosistema PlayStation:

PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Digital Edition (modello slim)

PlayStation 5 (modello slim)

PS5 Digital Edition con due controller DualSense (modello slim)

PS5 con due controller DualSense (modello slim)

PlayStation Portal (lettore remoto)

Pacchetto PlayStation VR2 con Horizon Call of the Mountain

PlayStation VR2

Controller wireless DualSense Edge

Sony ha inoltre stretto una partnership con Raylo per la gestione del leasing. Secondo la sezione FAQ del sito ufficiale, tutti i contratti, le transazioni e il supporto clienti saranno gestiti direttamente da Raylo.

Il nuovo programma di noleggio di Sony rappresenta quindi un’opportunità interessante per chi desidera provare la PS5 e i suoi accessori senza dover affrontare l’acquisto immediato. Resta da vedere se questo modello di leasing avrà lo stesso successo ottenuto in Giappone e se sarà importato in altre zone del mondo.