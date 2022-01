Star Wars Jedi Fallen Order 2 sembra sarà annunciato a maggio per un debutto a fine 2022: news su uscita e cosa sappiamo finora.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 uscita

Negli ultimi anni, i videogiochi a tema Star Wars, hanno raggiunto vette altissime, e presto i giocatori potranno divertirsi con Jedi Fallen Order 2, il seguito del titolo del 2019.

Secondo il giornalista Jeff Grubb, infatti tra pochi mesi EA dovrebbe presentare l’atteso seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order. Secondo Grubb sarà annunciato molto prima dell’E3 2022, forse a maggio, per celebrare lo Star Wars Day. Sembra che in questa giornata assisteremo a un primo teaser, e poi, successivamente, durate l’E3, avremo una data di uscita. Su questa infatti non ci sono certezze, dato che non sappiamo quando esce Star Wars Jedi Fallen Order 2. Anche Grubb non è sbilanciato troppo, ipotizzando un release per fine 2022, per le vacanze invernali, ma più probabilmente durante il 2023.

Oltre al sequel di Star Wars Jedi Fallen Order nei prossimi mesi arriverà anche Star Wars Eclipse e il remake di Knight of the Old Republic.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 trama e gameplay

Il primo gioco, ambientato tra gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story, narra la storia di un Padawan Jedi di nome Cal Kestis in fuga dall’Impero Galattico. Durante il suo viaggio Cal incontra un piccolo droide da esplorazione chiamato BD-1, che gli mostra un messaggio registrato dal Maestro Jedi Eno Cordova, il quale gli parla di una cripta che venne costruita dall’antica civiltà degli Zeffo. Al suo interno è stato nascosto un Olocron Jedi contenente la lista di tutti i bambini sensibili alla Forza presenti nella Galassia.

Il gameplay è in terza persona e i giocatori usano proprio Cal, che combatte con la spada laser. Il gioco viene descritto come un mix tra metrodvania, soulslike, e open world. Cal inoltre possiede un albero delle abilità sbloccabili durante il gioco. Supponiamo che la trama di Star Wars Jedi Fallen Order 2 riprenderà dalla fine del primo gioco, e che il gameplay sarà lo stesso.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 Ps4 o Ps5?

Al momento Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile per Windows, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X. Tuttavia con il debutto del sequel previsto per fine 2022 o inizio 2023, è probabile che questo uscirà unicamente sulle console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X.

PC Professionale © riproduzione riservata.