Star Wars Knights of the Old Republic remake Ps5: uscita e prezzo

Tutto su Star Wars Knights of the Old Republic per Ps5

Cosa sappiamo di Star Wars Knights of the Old Republic per Ps5: news su uscita, gameplay, console, prezzo e trailer del remake.

Indice dei contenuti Uscita

Gameplay

Prezzo

Trailer

Star Wars Knights of the Old Republic remake uscita

Durante il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021 è stato annunciato, con un breve teaser trailer lo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic remake. LucasFilm Games e Aspyr hanno infatti svelato di essere al lavoro su questo progetto per PS5 da Sony Interactive Entertainment.

Non sappiamo ancora quando esce il remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Infatti non ci sono informazioni in merito alla data di uscita, anche se si ipotizza il debutto nel 2023.

Gameplay

Il video che ha presentato il remake non mostra nessun dettaglio particolare sul gameplay. Il titolo originale, sviluppato da BioWare nel 2003, uscito su PC e Xbox, è considerato ancora oggi uno dei migliori videogiochi del franchise.

Sullo sviluppo del remake, il produttore principale Ryan Treadwell ha scritto: “Lo stiamo ricostruendo da zero con la tecnologia più recente per soddisfare lo standard innovativo stabilito dall’originale, il tutto rimanendo fedeli alla sua venerata storia”. Diverse persone che hanno lavorato al gioco originale torneranno per il remake, come gli ex sviluppatori di BioWare e Jennifer Hale.

Kotaku ha riferito che “Il remake includerà parti sia di KOTOR 1 che di 2, e che includerà la trama di quei giochi nel canone ufficiale di Star Wars, qualcosa che sembra piacere a Disney, dato che sta trasformando Star Wars in nuovi libri, programmi TV, film e giochi”.

Star Wars Knights of the Old Republic prezzo e console

Sicuramente sappiamo che Star Wars Knights of the Old Republic uscirà in esclusiva al lancio su Ps5. Successivamente poi arriverà anche su Pc, ma non è chiaro se farà un debutto anche su Ps4 o su altre piattaforme.

Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo del gioco, pertanto dovremo attendere per scoprire quanto costa.

Trailer video

Il primo teaser video di Star Wars Knights of the Old Republic è quello che ha mostrato per la prima volta il remake. Nessun trailer è ancora stato pubblicato. Non appena sarà disponibile vi aggiorneremo.

