Star Wars Outlaws: uscita, piattaforme e gameplay

Martina Pedretti | 10 Aprile 2024

Cosa sappiamo del gioco open world Star Wars Outlaws: uscita, trama, piattaforme, prezzo e gameplay.

Durante l’Xbox Games Showcase di domenica, Microsoft e Ubisoft hanno rivelato un trailer cinematografico per un nuovo gioco di Star Wars, intitolato Star Wars: Outlaws. Si tratta di un gioco open world che uscirà nel tardo 2024, e successivamente è anche stato svelato quando esce. La sua data di uscita è il 30 agosto.

Nell’attesa i fan possono giocare a Star Wars Jedi Survivor, disponibile su Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Gameplay e trama

Star Wars: Outlaws è il primo gioco di Star Wars open world, ambientato tra gli eventi de L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, e che rientra nel Canone. Nel gameplay il giocatore potrà esplorare pianeti di tutta la galassia, sia iconici che nuovi. La protagonista è Kay Vess, una fuorilegge che cerca la libertà e i mezzi per iniziare una nuova vita, insieme alla sua compagna di viaggio Nix. Qui si potrà combattere, rubare e farsi strada tra le organizzazioni criminali della galassia, diventando i fuorilegge più ricercati.

Dal trailer si scopre che Kay si rapporta a criminali del calibro di Pyke e Alba Cremisi, che le chiedono di rubare la fortuna degli Zerek Besh e del loro capo, Sliro. Key incontra Jabba the Hutt, e durante il suo viaggio è accompagnata dal Merqaal Nix e dal droide ND-5.

Il gioco d’azione è sviluppato da Massive su Snowdrop Engine, si svolgerà su diversi pianeti. Rivedremo Tatooine, ci sarà poi Akiva, ricco di giungle, Kijimi già apparso nell’Episodio IX: L’ascesa di Skywalker, e Toshara, una luna arida.

Star Wars Outlaws piattaforme e prezzo

Lucasfilm Games si occupa della distribuzione del titolo, finora confermata su Xbox Series X/S. Star Wars Outlaws sarà giocabile anche su altre piattaforme? Il gioco arriverà anche su PC e Ps5.

Finalmente sono aperti i pre-order, che si svelano anche prezzo del gioco. Di base il titolo ha un costo di 69,99 € per PC, 79,99 € per Ps5 e Xbox Series X/S nella sua Standard Edition, che include anche il Pacchetto bonus pilota di Kessel.

C’è poi la Gold Edition di Outlaws, che include Pacchetto bonus pilota di Kessel, 3 Giorni di accesso anticipato e Season Pass a un prezzo di 109,99 € per PC, 119,99 € per Ps5 e Xbox Series X/S. Invece la Ultimate Edition, che include tutti i benefici già citati più Pacchetto Infiltrata Fuorilegge, Pacchetto Asso Del Sabacc e un Art book digitale costa 129,99 € per PC, 139,99 € per Ps5 e Xbox Series X/S.

Trailer video

All’Xbox Showcase è stato mostrato con un cinematic trailer di Star Wars Outlaws, mentre il video gameplay verrà mostrato all’Ubisoft Forward che si terrà oggi 12 giugno 2023, alle 19:00.

Successivamente Ubisoft ha pubblicato uno Story trailer: