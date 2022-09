Tekken 8 uscita, roster, news, prezzo e gameplay

Tutto su Tekken 8: cosa sappiamo su uscita, roster personaggi, trama e gameplay, news e prezzo su console next gen.

Indice dei contenuti Uscita

Novità

Personaggi

Prezzo

Trailer

Tekken 8 uscita

Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC Digital, TEKKEN 8 è in arrivo. Il picchiaduro che per anni ha conquistato tutte le generazioni di giocatori sta per tornare con un nuovo capitolo della storia. Ideato appositamente per le console new generation, quando uscirà Tekken 8? Al momento la data di uscita è ancora da annunciare, pertanto dovremo attendere per fornirvi questa informazioni.

Tekken 8 trama, novità e gameplay

Quali sono le novità di Tekken 8? Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, la trama di questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama. Infatti il gioco porta avanti la tragica saga dei Mishima e dei Kazama e della vendetta tra padre e figlio.

Per quanto riguarda il gameplay sappiamo che i livelli sono ricchi di effetti visivi distruttivi e stupefacenti, e le mosse contribuiscono a migliorare l’atmosfera di ogni battaglia.

Tekken 8 roster personaggi

Sappiamo già da chi sarà composto il roster di personaggi di Tekken 8? Dal trailer abbiamo la conferma del ritorno di Kazuya Mishima e Jin Kazama. I personaggi Paul Phoenix, Nina Williams, Yoshimitsu e Heihachi Mishima sono apparsi in tutti i giochi Tekken, così come King e Kuma, ma interpretati da due volti differenti. Possiamo quindi ipotizzare che anche loro saranno nell’ottavo capitolo della saga picchiaduro.

Al momento non conosciamo i nomi di altri personaggi del franchise o di potenziali new entry che saranno introdotte nel gioco.

Prezzo

Attualmente Tekken 8 non è ancora disponibile al pre-order. Per questo non sappiamo ancora quanto costerà la versione per Xbox Series X/S, PlayStation 6 o quella per PC. Solo prossimamente sapremo il prezzo del titolo per le varie piattaforme next gen.

Trailer e video

Durante lo State of Play di settembre 2022 è stato annunciato Tekken 8 con un trailer. Ecco il video.

