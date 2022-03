Dai creatori di Until Dawn arriva The Quarry, il nuovo gioco horror decisionale: news su uscita, cast, trama, gameplay e prezzo su Ps4, Ps5, PC, Xbox One e Xbox Series S/S.

The Quarry uscita

Dagli autori dell’amatissimo Until Dawn, è in arrivo un nuovo gioco horror dal cast stellato, intitolato The Quarry. Infatti Supermassive Games ha lanciato la sua nuova inquietante avventura videoludica, dalle tinte teen. Ma prima di parlarne in dettaglio, sappiamo quando esce The Quarry? Il gioco sarà rilasciato il 10 giugno, su diverse piattaforme di gioco: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Trama del gioco

Brenda Song

The Quarry è un gioco narrativo teen-horror in cui ogni minima scelta, determina il dipanarsi del racconto e quindi anche il destino dei singoli personaggi.

Ma di cosa parla la trama di The Quarry? La storia racconta di un gruppo di nove animatori adolescenti del campo estivo Hackett. Mentre il sole tramonta sull’ultimo giorno di campo estivo, gli animatori organizzano una festa. Tuttavia gli eventi però prenderanno rapidamente una piega inaspettata. Minacciata da abitanti locali assetati di sangue e qualcosa di molto più sinistro, la festa dei ragazzi diventa un’imprevedibile notte degli orrori. Chiacchiere e flirt lasciano spazio a decisioni di vita o di morte e le relazioni nascono o vengono distrutte nel flusso di scelte inimmaginabili.

Come Until Dawn, anche in questo caso ci troviamo davanti a un gioco che replica le dinamiche degli slasher movie adolescenziali, tra battute e flirt, alternati a decisioni al limite tra vita e morte.

Gameplay

Justice Smith

Il gameplay in terza persona permetterà al giocatore di muoversi per il campo, vestendo i panni di diversi personaggi. Il contributo principale sarà quello di decidere le azioni di ognuno dei protagonisti, conducendoli verso la salvezza o verso la morte. In questo gioco interattivo survival, sarà quindi chi gioca a determinare le sorti di tutti i personaggi.

Tutti e nove i personaggi giocabili possono morire entro la fine del gioco e ogni personaggio ha potenzialmente 10-12 modi diversi di morire. Supermassive prevede che il gioco duri circa 10 ore, anche se la morte prematura di alcuni personaggi potrebbe far terminare il gioco prima di 7 ore. A causa della trama ramificata del gioco sono disponibili molti finali e quindi The Quarry è facilmente giocabile più volte. Una volta che il giocatore ha completato il suo primo playthrough del gioco, si sbloccherà Death Rewind, che gli consentirà di annullare tre morti di personaggi in ogni partita successiva.

Inoltre, se preferisci guardare invece che giocare, la Modalità Film ti permette di goderti The Quarry come un thriller al cinema.

Non mancherà poi la possibilità di giocare The Quarry online, chiedendo agli amici di prendere le decisioni principali, creando una storia modellata da tutto il gruppo. Oppure è possibile insieme in un horror-party cooperativo in cui ogni giocatore sceglie un rappresentante e controlla le sue azioni.

The Quarry cast

David Arquette

The Quarry trarrà forza dall’esperienza maturata da Supermassive sulle animazioni facciali estremamente accurate. Infatti il gioco ha un cast d’eccezione, che darà il volto a tutti i personaggi protagonisti di questa storia.

Nel cast troviamo c (franchisce di Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface e Zack e Cody al Grand Hotel), Lance Henriksen (Aliens) e Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street).

Troviamo poi anche Siobhan Williams, Grace Zabriskie, Ted Raimi, Ariel Winter, Ethan Suplee (The Wolf of Wall Street), Miles Robbins, Halston Sage, Zach Tinker, Skyler Gisondo (Licorice Pizza, Santa Clarita Diet), Evan Evagora.

The Quarry prezzo

Ma quanto costa The Quarry? Il sito ufficiale riporta che il prezzo per l’edizione standard del gioco è di €69,99 per Ps4, per Ps5 e Xbox Series X/S, invece è di € 59,99 per PC e Xbox One. In alcuni casi il gioco per Ps5 e Xbox Series X/S passa invece a € 74,99. Invece il costo per della deluxe si alza, anche se non è ancora chiaro a quanto ammonterà.

Trailer e video

Per scoprire come sarà The Quarry, di seguito è disponibile il trailer ufficiale.

