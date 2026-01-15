Tutti i videogames in uscita a febbraio 2026

Ogni mese ci regala delle vere e proprie chicche a livello videoludico. Non fa eccezione febbraio in cui ci sarà da divertirsi con i tanti titoli in uscita. La lista è lunga e preziosa. Andiamo a vedere tutte le uscite confermate ad oggi.
Da My Hero Academia: All’s Justice a Romeo is a Dead Man
Pugb: Blindspot – 5/02 – Online – Sparatutto – PC Windows
Dragon Quest VII Reimagined – 5/02 – Gioco di ruolo – PC Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X
My Hero Academia: All’s Justice – 6/02 – Picchiaduro/Action – PC Windows, PS5, Xbox Series X
Nioh 3 – 6/02 – Gioco di ruolo/Action – PC Windows, PS5
Newgenics – 10/02 – Gioco di ruolo – PC Windows
Romeo is a Dead Man – 11/02 – Action – PC Windows, PS5, Xbox Series X
Mario Tennis Fever – 12/02 – Sport – Nintendo Switch 2
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 12/02 – Action/Adventure – PC Windows, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X
Reanimal – 13/02 – Action/Adventure – PC Windows, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X
High on Life 2 – 13/2 – Sparatutto – PC Windows, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X
Styx: Blades of Greed – 19/02 – Action/Adventure – PC Windows, PS5, Xbox Series X
Tales of Berseria Remastered – 27/02 – Gioco di ruolo/Action – PC Windows, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X
Resident Evil Requiem – 27/02 – Action/Horror – PC Windows, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X