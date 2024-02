Until Dawn torna su Ps5 e PC: quando esce e prezzo

Videogame

Martina Pedretti | 1 Febbraio 2024

Videogiochi

Until Dawn tornerà nel 2024 su PlayStation 5 e PC in una versione remaster: quando esce il gioco, novità e prezzo.

Quando esce Until Dawn su Ps5 e PC

Durante lo State of Play di gennaio 2024, Sony ha annunciato una versione Unreal Engine 5 dello sviluppatore Ballistic Moon del gioco Until Dawn. Infatti è in arrivo un’edizione rimasterizzata dell’iconico horror uscito nel 2015, che debutterà in esclusiva su Ps5 e PC.

Per il momento non possiamo dirvi quando uscirà Until Dawn su Ps5 e PC, ma sappiamo che la data cadrà nel 2024.

Novità della nuova versione

Come dettagliato sul PlayStation Blog, questa nuova versione di Until Dawn abbandona gli angoli di ripresa fissi dell’originale in favore di una nuova prospettiva in terza persona. Si tratta di un cambiamento sorprendente dato che lo scopo principale dell’originale era replicare la classica esperienza del film slasher.

Oltre ad espandere la narrativa originale con “parti emotive inesplorate”, Ballistic Moon afferma che aggiungerà nuove opzioni, migliorando quelle vecchie, introducendo nuove interazioni e nuovi oggetti da collezione. A ciò si aggiunge una radicale revisione del suono. Ci sarà anche una nuova colonna sonora non più realizzata dal compositore originale Jason Graves, ma da Mark Korven.

Rivedremo quindi Sam, Mike, Jess, Emily, Ashley, Josh, Matt, Chris, e Josh alle prese con i misteri che avvolgono la Blackwood Mountain e la scomparsa delle gemelle Beth e Hannah.

Prezzo Until Dawn su Ps5 e PC

Riguardo il prezzo di Until Dawn rimasterizzato per Ps5 e PC non ci sono ancora informazioni. Infatti non è ancora stato annunciato quanto costerà la nuova versione del gioco.

Trailer

Ecco il trailer di annuncio del gioco su Ps5 e PC.