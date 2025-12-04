Video della settimana: l’accolade trailer di Agatha Christie – Assassinio sul Nilo

News | Videogame

Un accolade trailer per certificare il valore del nuovo videogame Agatha Christie – Assassinio sul Nilo.

Cosa aspettarsi? La trama

In Assassinio sul Nilo, una tranquilla crociera si trasforma in un incubo quando un omicidio sconvolge la tranquillità del viaggio. Fortunatamente, il famoso detective Hercule Poirot è a bordo. Allo stesso tempo, un’indagine parallela condotta dalla detective privata Jane Royce porta i giocatori da Londra a Maiorca, a New York e infine in Egitto. Le due storie convergono ad Abu Simbel, dove questo dinamico duo investigativo deve risolvere un caso intricato e ricco di colpi di scena.

Non si tratta di una semplice riproposizione del romanzo originale. Sono stati aggiunti nuovi strati, segreti e svolte inaspettate che sorprenderanno anche i più devoti fan di Agatha Christie. Si può giocare sia nei panni di Hercule Poirot che di Jane Royce (ognuno con prospettive e trame personalizzate).