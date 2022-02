Xenoblade Chronicles 3: uscita, prezzo e gameplay

Su Nintendo Switch è in arrivo Xenoblade Chronicles 3: news su uscita, prezzo, gameplay, trama e trailer.

Xenoblade Chronicles 3 uscita

Durante il Nintendo Direct del 9 febbraio è stato annunciato Xenoblade Chronicles 3. Il gioco infatti è in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch nel corso del 2022. Precisamente quando esce? Non sappiamo una data di uscita, ma conosciamo il periodo di lancio. Infatti il gioco arriverà a settembre.

Xenoblade Chronicles 3 trama

I giocatori potranno avventurarsi in un nuovo capitolo della nota serie di RPG di MONOLITHSOFT, vestendo i panni dei protagonisti Noah e Miyo. La trama di Xenoblade Chronicles 3 racconta di un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita. Questa collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, portando i giocatori nel mondo di Aionios, dove lottano le due nazioni ostili.

Keves è una nazione dove è stata sviluppata una tecnologia meccanica. I suoi eserciti sono composti da unità dove i veicoli bellici sono predominanti. Usano pattuglie di piccole armi mobili operate direttamente dai soldati. Agnus è una nazione che ha la sua forza nell’etere, una tecnologia magica. Le sue armate si basano su unità specializzate nel combattimento con l’etere e si servono di piccole armi mobili e autonome alimentate grazie a tale tecnologia.

Prezzo

Questo contenuto non è ancora disponibile per l’acquisto nel Nintendo eShop. Infatti non è ancora dato sapere il costo definitivo di Xenoblade Chronicles 3. Non appena conosceremo il prezzo vi aggiorneremo.

Xenoblade Chronicles 3 gameplay

Cosa sappiamo del gameplay? Sembra che otterremo un cast di personaggi completamente nuovo in Xenoblade Chronicles 3, anche se sarà comunque ambientato nello stesso mondo dei primi giochi.

Il nuovo titolo seguirà la stessa formula dei giochi di ruolo d’azione, anche se il trailer ha mostrato alcuni giocatori in fase di esplorazione di un open world. Dai campi aperti alle tundre innevate, è stata presentata un’ampia gamma di ambienti.

Trailer video

Di seguito ecco il trailer del gioco:

