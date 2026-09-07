Anteprima Ottocast OttoAibox P3 Pro: l’infotainment si sblocca con Android 13

Anteprime

Redazione | 7 Settembre 2026

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I moderni sistemi di infotainment di bordo per le auto si sono evoluti in veri e propri cockpit digitali, spinti dalla necessità di gestire flussi di dati in tempo reale, streaming multimediale e integrazione con lo smartphone. I protocolli nativi per la connessione dei dispositivi mobile, come Apple CarPlay e Android Auto, operano con rigide restrizioni di sicurezza e di piattaforma che impediscono l’esecuzione locale di applicazioni di terze parti (come Netflix, YouTube o browser web) e limitano il multitasking reale.

Per uscire da questo “sandbox” tecnologico senza ricorrere a costose e invasive sostituzioni fisiche della unità multimediale originale, l’industria dei dispositivi aftermarket ha sviluppato i CarPlay AI Box. Questi dispositivi si collegano alla porta USB di serie del veicolo e, simulando la presenza di uno smartphone connesso via cavo, abilitano l’esecuzione di un intero sistema operativo Android indipendente direttamente sul display di bordo.

Un hardware solido studiato per l’abitacolo

In questa anteprima analizziamo l’OttoAibox P3 Pro, l’attuale top di gamma del produttore specializzato Ottocast (disponibile anche sul portale dedicato OttoAibox.com). Il dispositivo propone una scocca circolare a “puck” (disco da hockey) dal peso di appena 109 grammi, con un anello di presa perimetrale sfaccettato e un LED di stato superiore. A livello commerciale, il P3 Pro si colloca nella fascia alta del mercato: il prezzo di listino ufficiale è di 385,98 euro, ma è stabilmente acquistabile in offerta, sia sul sito del produttore sia su Amazon, dove nel momento in cui scriviamo è proposto a 239,99 euro.

Sotto la scocca, l’architettura hardware è basata sul System-on-Chip (SoC) Qualcomm Snapdragon SM6225 octa-core a 6nm, affiancato da 8 GB di Ram e 128 Gbyte di memoria flash interna (espandibile fino a 512 Gbyte tramite slot MicroSD). Questo hardware garantisce la potenza necessaria per decodificare flussi video a 1080p e gestire il multitasking senza incorrere in thermal throttling, mantenendo l’operatività in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 70°C (unfattore particolarmente importante se si considera che gli abitacoli delle automobili sono ambienti piuttosto ostili per l’elettronica, a causa dell’escursione termica molto elevata).

OttoDrive OS 3.0 e la connettività CloudSIM 3.0

La novità software principale del P3 Pro è l’adozione di Android 13, personalizzato tramite l’interfaccia proprietaria OttoDrive OS 3.0. Rispetto ad altri concorrenti, che utilizzano scomodi menu virtuali fluttuanti, l’ambiente software di Ottocast adotta una dock bar persistente nella parte inferiore dello schermo con pulsanti fissi (Home, Indietro, App recenti). Il dispositivo si distingue anche per una porta Mini-HDMI di output, che consente di inviare un segnale video indipendente da 1080p agli eventuali monitor posteriori dei passeggeri, e per un assistente vocale evoluto basato sulle intelligenze artificiali di Google Gemini e OpenAI ChatGPT. Per la connettività di rete, oltre al classico hotspot Wi-Fi o all’inserimento di una Nano-SIM fisica, è integrata la tecnologia CloudSIM 3.0 gestibile dall’applicazione nativa SIMate.

Questa infrastruttura di rete e i servizi avanzati di intelligenza artificiale prevedono tuttavia dei costi di abbonamento che vanno messi in debito conto:

CloudSIM 3.0: La connettività eSIM integrata offre un pacchetto di benvenuto iniziale a soli 1 euro per 10 Gbyte . Successivamente, i piani dati ricorrenti acquistabili in-app partono da una tariffa base di 12,99 euro per 10 Gbyte , con prezzi più convenienti per chi acquista 3, 6 o 12 mesi in un’unica soluzione.

La connettività eSIM integrata offre un pacchetto di benvenuto iniziale a soli per . Successivamente, i piani dati ricorrenti acquistabili in-app partono da una tariffa base di per , con prezzi più convenienti per chi acquista 3, 6 o 12 mesi in un’unica soluzione. AI Voice Assistant: Anche la licenza del sistema vocale AI non è illimitata. È inclusa una prova gratuita iniziale di 3 mesi o 1.000 turni di conversazione. Una volta esaurita la soglia, è necessario acquistare un pacchetto query a consumo: i prezzi partono da 7,90 euro per 1.000 query o 3 mesi (Entry Pack), passando per 14,90 euro per 2.000 query o 6 mesi (Standard Pack) fino a 29,90 euro per 4.000 query o 1 anno (Premium Pack).

Gli scenari d’uso

L’Ottocast OttoAibox P3 Pro è progettato per andare ben oltre le funzioni di un comune adattatore wireless, configurandosi come un vero e proprio computer di bordo standalone in grado di sbloccare l’intero ecosistema Android direttamente sul display originale dell’auto. I suoi scenari d’uso principali si articolano in quattro ambiti fondamentali:

Il pendolarismo quotidiano: All’accensione del veicolo, il dispositivo si avvia automaticamente e gestisce in modalità wireless le chiamate, lo streaming musicale e la navigazione stradale tramite Apple CarPlay o Android Auto nativi, eliminando una volta per tutte il fastidio dei cavi sparsi nell’abitacolo.

All’accensione del veicolo, il dispositivo si avvia automaticamente e gestisce in modalità wireless le chiamate, lo streaming musicale e la navigazione stradale tramite Apple CarPlay o Android Auto nativi, eliminando una volta per tutte il fastidio dei cavi sparsi nell’abitacolo. I lunghi viaggi in famiglia: Sfruttando la porta Mini-HDMI fisica e la potenza del multitasking in split-screen, il P3 Pro rende possibile una configurazione “dual-zone”. Il conducente può mantenere la visualizzazione delle mappe GPS sul display anteriore della plancia, mentre i passeggeri sui sedili posteriori guardano film o cartoni animati su Netflix, YouTube o Disney+ tramite schermi aggiuntivi installati sui poggiatesta, garantendo un viaggio tranquillo e divertente per tutti.

Sfruttando la porta Mini-HDMI fisica e la potenza del multitasking in split-screen, il P3 Pro rende possibile una configurazione “dual-zone”. Il conducente può mantenere la visualizzazione delle mappe GPS sul display anteriore della plancia, mentre i passeggeri sui sedili posteriori guardano film o cartoni animati su Netflix, YouTube o Disney+ tramite schermi aggiuntivi installati sui poggiatesta, garantendo un viaggio tranquillo e divertente per tutti. Le soste e le pause di ricarica (ideale per i veicoli elettrici): Durante i momenti di attesa a vettura ferma, l’infotainment si trasforma in un tablet ad alte prestazioni. L’utente può navigare sul web con Google Chrome, accedere ai social media o persino scaricare giochi o applicazioni dal Google Play Store per intrattenersi durante le pause.

Durante i momenti di attesa a vettura ferma, l’infotainment si trasforma in un tablet ad alte prestazioni. L’utente può navigare sul web con Google Chrome, accedere ai social media o persino scaricare giochi o applicazioni dal Google Play Store per intrattenersi durante le pause. La modalità TV Box portatile: Al di fuori dell’auto, la versatilità del P3 Pro permette di scollegarlo e portarlo con sé in vacanza o in viaggio di lavoro. È sufficiente connetterlo a una TV o a un proiettore domestico tramite cavo HDMI e alimentarlo con un comune alimentatore USB per avere un media center Android completo di tutte le proprie applicazioni e configurazioni personali.

CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristica Valore Sistema Operativo Android 13 Launcher OttoDrive OS 3.0 Processore (SoC) Qualcomm Snapdragon SM6225 (Octa-Core a 6nm) Memoria Ram 8 Gbyte Storage 128 Gbyte Espansione Storage Slot per schede MicroSD (TF Card) fino a 512 Gbyte Connettività Wireless Dual-Band Wi-Fi (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 Connettività Cellulare Slot fisico per 4G LTE Nano-SIM e tecnologia eSIM virtuale CloudSIM 3.0 Porte Fisiche Uscita Mini-HDMI Out (risoluzione 1080p), USB Type-C (alimentazione/dati), Micro USB (Power Bypass) Dimensioni 8,5 x 8,5 x 2,0 cm Peso dello Chassis 109 g Intervallo Termico Operativo -20/70°C Sistemi di Protezione Protezione dall’accensione contro sovratensioni fino a 200V, protezione elettrostatica (ESD) fino a 8KV (Air Discharge) e resistenza alle vibrazioni di bordo (test di stabilità di 12 ore)

In anteprima dal laboratorio

L’Ottocast OttoAibox P3 Pro promette di sbloccare le potenzialità dei display di bordo, ma l’integrazione di un sistema operativo standalone all’interno di un’architettura d’infotainment OEM solleva interrogativi tecnici complessi che richiedono analisi rigorose. Per questo motivo, abbiamo sottoposto il dispositivo a una sessione intensiva di test e misurazioni.

Nella recensione completa che verrà pubblicata prossimamente su PC Professionale, analizzeremo il comportamento del device attraverso parametri oggettivi e rilevazioni fisiche: