Whatsapp Web è utilizzabile da tutti gli utenti Whatsapp di messaggiare anche da computer. Ecco come fare per attivarlo direttamente da smartphone.

L’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea WhatsApp è attualmente la più scaricata al mondo. Sono infatti oltre un miliardo gli utenti collegati alla piattaforma per chattare. È inoltre possibile utilizzare WhatsApp Web per mandare messaggi anche da computer.

Come usare WhatsApp Web

WhatsApp può funzionare anche senza l’uso del telefono. Molti studenti e lavoratori scelgono l’opzione web per evitare di distrarsi accendendo lo schermo dello smartphone e ottimizzare il lavoro.

Iniziare a usare la versione web è molto semplice, infatti basta collegarsi al sito dedicato. Da qui il procedimento si fa intuitivo in quanto le indicazioni compaiono direttamente sullo schermo.

Il primo passo è utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per scannerizzare il QR Code che appare sul display. Una volta fatto questo passaggio WhatsApp Web si aprirà. Lo strumento però funziona solo su determinati browser come Google Chrome, Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Invece per quanto riguarda Internet Explorer non ci sono buone notizie: WhatsApp Web non funziona.

Sia lo smartphone che il computer devono essere collegati a una rete Internet per tutta la durata della sessione chat, altrimenti la piattaforma non funzionerà. A questo punto tutto procederà come dalla versione smartphone di WhatsApp. Sulla sinistra troveremo le conversazioni con gli amici e sulla destra la chat aperta. Chiamate, condivisione immagini, video e file sono alcune delle tante funzioni dell’applicazione web.

WhatsApp Web funziona anche in background qualora stiate lavorando su multiple finestre Internet. I messaggi che arriveranno possono essere notificati attraverso un suono o un avviso desktop che mostra l’anteprima del testo.

Come la sua versione per telefono, anche quella per il web è completamente gratuita.

