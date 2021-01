La beta di WhatsApp introduce nuove funzioni per il 2021

La nuova beta di WhatsApp promette nuove funzioni e novità per il 2021: ecco quali sono e quando arriveranno

Un nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica più usata nel mondo è in arrivo nel 2021, e saranno garantite tante nuove funzioni. Infatti la versione beta 2.21.10.23 di WhatsApp, già in uso da alcuni utenti iOS, è in fase di prova e sono state le prime novità.

Gli utenti di WhatsApp potranno come prima cosa incollare molteplici immagini e video nelle chat con gli amici. Per usare la funzione basterà cliccare su delle immagini multiple, selezionare Esporta e poi Copia, incollando poi direttamente nella barra della chat.

Questo aggiornamento poi aggiornerà alcuni bug legati agli update degli status e alcuni miglioramenti per le chiamate video di gruppo, oltre che alla creazione di nuovi contatti, alla condivisione di link e al backup delle chat.

Ma la funzione più attesa mostrata nella beta di WhatsApp è quella della nuova modalità creata per unirsi a delle chiamate di gruppo, anche se si è perso l’avviso. In sostanza, attivando questa funzione, ogni partecipante della chat può essere invitato a partecipare alla chiamata in ogni momento, anche se in un primo momento non è raggiungibile. L’unica regola è che la chiamata sia ancora in essere. Questa funzione sarà quindi disponibile in futuro, probabilmente sia su iOS che su Android.

Tuttavia dalla beta si evince che WhatsApp non è riuscito a risolvere ancora il bug che non permette la visualizzazione dell’anteprima di un contenuto YouTube. Pare che il fix faccia comunque parte della nuova versione beta per Android, ma per iOS ancora no.

Per il momento non è chiaro quando questa versione beta di WhatsApp diventerà un effettivo aggiornamento.

Qualora in futuro voleste provare la versione beta di un aggiornamento WhatsApp su Android, dovete visitare la pagina WhatsApp Beta su Google Play e inserite i vostri dati. Se avete già la versione aggiornata di WhatsApp, questa verrà resa versione beta entro qualche ora. Al momento le iscrizioni per questa specifica beta per iOS sono chiuse, ma in futuro potreste unirvi al beta tester.

PCProfessionale © riproduzione riservata.