Dopo ben 22 anni di anime, Ash Ketchum ha finalmente vinto la Lega Pokémon di Sole e Luna, diventando Campione della regione di Alola

Sono passati 22 anni dall’inizio dello storico anime dedicato ai Pokémon, e dopo una lunga attesa Ash Ketchum è riuscito nel suo intento: vincere la Lega Pokémon. Questo è successo nel 139° episodio della serie animata Pokémon Sole e Luna, ambientato come i giochi per Nintendo 3DS nella regione di Alola.

Finalmente, dopo anni di peripezie e lotte con allenatori fortissimi, Ash Ketchum è riuscito a coronare il suo sogno diventando il Campione della regione di Alola. Già con Pokémon X e Y Ash era arrivato vicino a diventare il Campione di Kalos, ma è arrivato dopo Alan e il suo Charizard X. Il ragazzo ha ottenuto la vittoria dopo una lunga lotta contro Iridio, il fratello di Lylia. I Pokémon di Ash Ketchum si sono sfidati in un’aspra lotta, che si è conclusa con le due forme di Lycanroc che si sono affrontate l’un l’altra. A fine episodio Ash ha festeggiato con i suoi amici, tenendo tra le mani una enorme coppa. Anche se poi la cerimonia si è fermata per via dell’Ultra Bestia Guzzlord che ha fatto irruzione attraverso un wormhole. Questo evento farà da trama all’ultimo episodio della serie animata.

Anche la pagina ufficiale dei Pokémon su Twitter ha voluto fare le sue congratulazioni ad Ash Ketchum per essere diventato il nuovo Campione della Lega. Il nome del famoso personaggio in lingua originale, il giapponese, è Satoshi.

La ventiduesima stagione va in onda negli USA su Disney XD dal 23 marzo 2019 con il titolo Pokémon the Series: Sun & Moon – Ultra Legends. In Italia la serie completa va in onda dal 4 maggio 2019 su K2 con il titolo Pokémon: Serie Sole e Luna – Ultraleggende.

Ma ora la serie animata di Sole e Luna, che sta andando in onda in Giappone sarà sostituita da una basata sui giochi Pokémon Spada e Scudo, ancora senza titolo ufficiale. Nel frattempo non resta che attendere l’uscita dei due titoli per Nintendo Switch, che debutteranno il 15 novembre 2019 in tutto il mondo.

